Алёна Бронникова В Перми подготовлен проект постановления о создании двух экопарков Общая площадь составит 506 га Поделиться Твитнуть

Изображение: из презентации доклада Дмитрия Белановича

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Прикамья подготовило проект постановления о создании в Перми экологических парков «Долина реки Ива» и «Долина реки Мулянка». Как сообщают в ведомстве, документ до 18 июня отправлен на оценку регулирующего воздействия.

«Проектом постановления утверждаются границы и положения об особо охраняемых природных территориях регионального значения экологических парках «Долина реки Ива» и «Долина реки Мулянка». Принятие проекта постановления может повлечь убытки правообладателей земельных участков, связанные с установлением ограничений и запретов в виде режима особой охраны особо охраняемых природных территорий», — отмечает пресс-служба минприроды.

Правообладатели могут получить сведения об убытках в рамках публичных консультаций для решения вопроса о компенсации.

Общая площадь обеих ООПТ превысит 506 га: в долине Ивы границы установят на площади 246,3 га, в долине Мулянки — 259,8 га. Положения об экопарках планируется утвердить до 10 сентября.

На ООПТ запрещается деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и животного мира, связанная с превышением нормативов предельно допустимых выбросов и шума, загрязнением почв, замусориванием, складированием снега. Запрещается применение ядохимикатов, отлов и уничтожение диких животных, вырубка зелёных насаждений, проведение массовых мероприятий вне специально выделенных мест, размещение НТО, разведение костров. Разрешается проведение научно-исследовательских работ, организация мест подкормки животных, укрепление и восстановление склонов, очистка русел рек, капремонт инженерных сооружений, проведение экскурсий до 12 человек, противоклещевые обработки и пр.

Ранее проект постановления о создании этих экопарков был разработан в 2023 году. Положения о разрешённых видах использования и строительстве планировалось утвердить до 30 апреля 2024 года.

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