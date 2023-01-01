Алёна Бронникова Минприроды Прикамья подготовило проект о создании двух новых ООПТ Общая площадь экопарков составит 506 га Поделиться Твитнуть

Изображение: из презентации доклада Дмитрия Белановича

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края опубликовало проект постановления о создании на территории краевого центра ещё двух особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения. Документом утверждаются границы и режим охраны объектов.

Площадь экологического парка «Долина реки Ива» составит 246,3 га, экопарка «Долина реки Мулянка» — 259,8 га. Создание и функционирование новых ООПТ осуществляются за счёт краевого бюджета.

ООПТ будут созданы «в целях сохранения природных комплексов, имеющих значительную экологическую и эстетическую ценность, отработки методов и приёмов сохранения, восстановления и рационального использования природной среды, экологизации градостроительной и хозяйственной деятельности, экологического просвещения и природоохранного воспитания населения». Положения, которыми будут установлены виды разрешённого использования и параметры строительства в экопарках, необходимо утвердить в срок до 30 апреля 2024 года.

О том, что в Перми в 2023 году планируется создать новые ООПТ, стало известно в декабре прошлого года. Планируется, что общая площадь составит 14 тыс. га, или 17% площади города. Кроме того, на прошлой неделе в гордуму было внесено предложение о создании природоохранной территории местного значения — охраняемого ландшафта «Мотовилихинский». Она будет располагаться в границах города, площадь ООПТ составит 105,86 га. В неё войдет долина реки Большая Мотовилиха от истока до Мотовилихинского пруда.

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