Максим Артамонов В Перми будет создан ООПТ «Мотовилихинский» На этой территории будет запрещена застройка Поделиться Твитнуть

Мотовилихинский пруд / фото: tourister.ru

Глава Перми Эдуард Соснин внёс в гордуму проект решения о создании особо охраняемой природной территории (ООПТ) местного значения — охраняемого ландшафта «Мотовилихинский».

Она будет располагаться в границах города, площадь ООПТ составит 105,86 га. В неё войдет долина реки Большая Мотовилиха от истока до Мотовилихинского пруда.

На территории, которая входит в состав ООПТ, есть ограничения на хозяйственную деятельность - там запрещена застройка. Статус ООПТ призван поддерживать экологический баланс города и защищать долины малых рек.

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