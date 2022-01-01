Максим Артамонов В Перми создадут три новых ООПТ регионального значения Их общая площадь составит 570 га Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В 2023 году чиновники пообещали создать в Перми три новые особо охраняемые природные территории (ООПТ) регионального значения: «Долина реки Данилихи», «Егошихинская долина» и «Новогайвинский бор». Об этом на заседании краевого правительства рассказал министр природных ресурсов Прикамья Дмитрий Беланович.

Чиновник пояснил, что это решение согласовано с федеральным минприроды, а пермские учёные провели полное эколого-экономическое обоснование создания ООПТ.

Во втором квартале 2023 года будет разработано и принято положение о каждой из этих территорий. Сведения внесут в единый государственный реестр недвижимости.

Площадь новых природоохраняемых территорий составит 570 га: в долине Данилихи — 177 га, Егошихи — 181 га, а Новогайвинского бора — 292 га.

Изображение: из презентации доклада Дмитрия Белановича

В долине Егошихи запланировано обустройство трёх экопарков: в устье реки, в районе Средней дамбы и Красных Казарм. Также будет сделан капремонт Егошихинского культурно-мемориального парка. В долине Данилихи планируется создать три парка: сквер Каменских, парк у Центрального рынка и Серебрянский парк.

Основная цель создания таких экологических парков — сохранение территорий. На этих участках будут запрещены загрязнение почв и выброс мусора, любые виды рубки деревьев, стоянка автомобилей и размещение кладбищ и скотомогильников.

«Наложением режима природооохраняемых территорий мы фактически исправляем и устраняем ошибки, допущенные при градостроительном зонировании отнесением фактически ценных природных территорий к зоне жилой и промышленной застройки», — отметил Беланович.

Чиновник пояснил, что создание ООПТ — это не создание запретов и ограничений.

«В условиях городской среды создание таких зон является механизмом не только сохранения, но и развития территорий, способствует повышению комфортности проживания в городской среде и улучшению экологической обстановки», — добавил Беланович.

На 2023 год власти также планируют создать ещё две ООПТ регионального значения — в долинах рек Мулянка и Ива, включая территорию Сада соловьёв.

По итогам общая площадь всех природоохранных территорий Перми достигнет 14 тыс. га, или более 17% площади города.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.