До конца года в Перми разработают проект благоустройства экопарка в долине Мулянки До 3 сентября проводится онлайн-опрос горожан

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

Пермякам предоставляется возможность высказать своё мнение по поводу благоустройства экологического парка в долине реки Мулянки, приняв участие в онлайн-опросе. Он проводится на платформе Госуслуг и завершится 3 сентября.

Горожане могут оставить свои предложения относительно модернизации данного участка «Зелёного кольца», и они, обещают в мэрии, будут учтены при создании проекта обустройства территории. Проект предполагается разработать до конца 2025 года.

Горожане могут выбрать предпочтительные элементы благоустройства, определить оптимальное покрытие для пешеходных зон, выбрать виды растений для озеленения, решить вопрос необходимости площадки для выгула домашних животных, а также оценить потребность в информационных стендах, арт-объектах и мобильных туалетах.

Для участия в опросе необходимо пройти по ссылке.

