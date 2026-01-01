После отравления детей суд в Перми закрыл компанию, поставлявшую питание в детсад Ограничение работы предприятия продлится 30 дней Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Орджоникидзевский районный суд временно приостановил деятельность ООО «МАЙ-М», занимавшегося поставками еды в детский сад №394. Ограничение работы предприятия продлится 30 дней. Об этом со ссылкой на судебную инстанцию сообщает «Рифей».

Напомним, как уже писал «Новый компаньон», в начале февраля в детсаду №394 произошла вспышка острой кишечной инфекции. Семь воспитанников учреждения были госпитализированы с одинаковыми симптомами.

Специалисты Роспотребнадзора провели проверку и взяли пробы воды и продуктов. Обнаруженные нарушения санитарно-эпидемиологических норм стали причиной расторжения контракта между детским садом и ООО «МАЙ-М».

На данный момент контракт перезаключен с другим поставщиком. В связи с инцидентом следком возбудил уголовное дело. Ситуацию на контроль взяла прокуратура.

