Прокуратура взяла на контроль случай отравления детей в детском саду Перми
Первые случаи зафиксированы ещё 2 февраля
Прокуратура Орджоникидзевского района Перми проводит проверку обстоятельств отравления детей в детском саду.
В надзорном ведомстве сообщают, что случаи обращения детей, посещающих детский сад, за медицинской помощью в связи с подозрением на пищевое отравление, начали фиксироваться в Перми ещё со 2 февраля 2026 года.
В настоящее время прокуратура контролирует процесс установления причин и условий произошедшего, а также следит за результатами эпидемиологического исследования.
Кроме того, ведомство контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).
Ранее о происшествии сообщили в регуправлении Роспотребнадзора.
