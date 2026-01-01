Прокуратура взяла на контроль случай отравления детей в детском саду Перми Первые случаи зафиксированы ещё 2 февраля Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Прокуратура Орджоникидзевского района Перми проводит проверку обстоятельств отравления детей в детском саду.

В надзорном ведомстве сообщают, что случаи обращения детей, посещающих детский сад, за медицинской помощью в связи с подозрением на пищевое отравление, начали фиксироваться в Перми ещё со 2 февраля 2026 года.

В настоящее время прокуратура контролирует процесс установления причин и условий произошедшего, а также следит за результатами эпидемиологического исследования.

Кроме того, ведомство контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Ранее о происшествии сообщили в регуправлении Роспотребнадзора.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.