В детсаду Перми зафиксирована вспышка кишечной инфекции Роспотребнадзор проводит проверку

Константин Долгановский

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю принимает меры в связи с выявлением случаев острой кишечной инфекции (ОКИ) у детей.

В ведомстве рассказали, что единичные случаи зафиксированы у детей в пермском МАДОУ «ЦРР – Детский сад № 394». В учреждении специалисты реализуют комплекс противоэпидемических мероприятий.

Уже проведена проверка дошкольного учреждения и организации, отвечающей за питание детей. Были отобраны пробы воды, продуктов питания и сырья, а также произведены смывы с поверхностей. Также организовано обследование сотрудников пищеблока. В результате проверки выданы предписания о проведении необходимых противоэпидемических и профилактических мероприятий.

Ситуация остаётся под контролем Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

В ведомстве напоминают об основных правилах профилактики кишечных инфекций. Необходимо соблюдать правила личной гигиены: тщательно мыть руки перед едой, после посещения туалета и улицы; следить за чистотой рук у детей и обучать их навыкам личной гигиены; пить только кипячёную или бутилированную воду; употреблять только качественные продукты, обращать внимание на сроки годности и условия хранения.

