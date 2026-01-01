После отравления детей в детском саду Перми возбуждено уголовное дело Шесть воспитанников госпитализированы Поделиться Твитнуть

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

В СУ СКР по Пермскому краю сообщили о возбуждении уголовного дела после сообщений в СМИ о том, что в детском саду Орджоникидзевского района зафиксированы случаи острой кишечной инфекции среди воспитанников. Шесть детей были госпитализированы с симптомами заболевания.

По поручению руководителя Следственного управления СК России по Пермскому краю Дениса Головкина, следственный отдел по Орджоникидзевскому району Перми возбудил уголовное дело по ст. 236 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В настоящее время на месте происшествия проводится осмотр, назначены необходимые судебные экспертизы, включая санитарно-эпидемиологическую и судебно-медицинскую. Также ведутся допросы свидетелей и потерпевших для установления причин и условий произошедшего. Расследование продолжается.

Ранее ситуацию прокомментировали в региональном управлении Роспотребнадзора.

