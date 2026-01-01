В больницу с кишечной инфекцией попали уже семь воспитанников детского сада Перми Ранее сообщалось о шести госпитализированных Поделиться Твитнуть

В больнице Перми находится семь воспитанников детского сада, у которых выявлены признаки острой кишечной инфекции. Об этом сообщили в минздраве региона.

Состояние госпитализированных оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести. Им оказывается всё необходимое лечение, уточнили в ведомстве.

Ранее в СУ СКР по Пермскому краю подтверждали госпитализацию только шести воспитанников детского сада №394 Орджоникидзевского района Перми. Возбуждено уголовное дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Прокуратура Орджоникидзевского района контролирует ход расследования.

Роспотребнадзор начал противоэпидемические мероприятия.

