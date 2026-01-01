При строительстве Александровского сквера в центре Перми могут вырубить 198 деревьев Столько же планируется высадить в качестве компенсационных посадок Поделиться Твитнуть

Фото: Надежда Баглей

На территории будущего Александровского сквера в Перми прошло комиссионное обследование зеленых насаждений. Комиссия министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края выявила 17 видов деревьев, произрастающих на участке. Каждое дерево обследовано, указаны порода и диаметр ствола, все данные занесены в акт.

«В акте рекомендовано проектировщику Александровского сквера предусмотреть в проектной документации снос 198 деревьев в связи с их санитарным состоянием, сохранить 141 дерево. По сохраненным деревьям и кустарникам будут проведены лечебно-профилактические мероприятия и санитарная обработка», — рассказали «Новому компаньону» в минприроды региона.

В ведомстве подчеркнули, что проектом должны быть запланированы компенсационные посадки: 198 деревьев, если породный состав высаживаемого дерева соответствует породе убираемого, либо 594 дерева, если породный состав ниже. Если дерево заменяют кустарниками, то замена производится в расчёте 1:8.

Как ранее писал «Новый компаньон», создание Александровского сквера на пересечении улиц Куйбышева, Революции, Пушкина и Колхозной площади — часть масштабного проекта модернизации транспортной развязки вблизи Центрального рынка.

В октябре 2025 года было получено положительное заключение историко-культурной экспертизы на проведение части работ, основной задачей которых является сохранение объектов культурного наследия в процессе строительства сквера. Это связано с тем, что строительные работы будут проводиться в непосредственной близости от территории, входящей в границы памятника архитектуры «Здание клиники инфекционных болезней, где работал Г.В. Флейшер» (ул. Пушкина, 96). В ноябре того же года строители начали демонтаж корпусов инфекционной больницы, которые не были отнесены к объектам культурного наследия.

В начале этого года стало известно о планах размещения ресторана в историческом здании будущего Александровского сквера в Перми. Для реализации проекта планируется привлечь частного инвестора.

