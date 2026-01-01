В Александровском сквере Перми с помощью инвестора откроют ресторан Заведение разместится в историческом здании Поделиться Твитнуть

Фото: Надежда Баглей

В историческом здании на территории будущего Александровского сквера в Перми планируется разместить объект общественного питания. Предполагается, что к проекту будет привлечён инвестор. Об этом на заседании комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 21 января рассказала представитель краевого минимущества.

Ведомство обратилось в комиссию по ПЗЗ с заявлением о дополнении градостроительного регламента новой территориальной зоной культурно-досугового назначения Ц-1/2 для установления границ подзоны в отношении участка по ул. Пушкина, 96, где будет построен сквер на месте инфекционной больницы. Данная зона будет предназначена для размещения объектов культурно-досуговой деятельности, включая музеи, выставочные залы, художественные галереи, дома культуры, библиотеки и так далее.

«В пределах данной зоны допускается размещение объектов общественного питания с устройством открытых площадок обслуживания посетителей при условии соблюдения необходимых требований. В основные виды предлагается добавить виды культурно-досуговой деятельности, общественного питания. Предельные параметры в данной территориальной зоне — не более четырёх этажей, максимальный процент застройки — 60. В квартале сквера стоит объект культурного наследия, который планируется вовлечь под ресторан», — сообщила представитель ведомства.

Пока зону Ц-1/2 предлагается установить именно в отношении земельного участка под будущим сквером, в дальнейшем её планируется распространить и на другие земельные участки. Размещение в данной зоне объектов, не связанных с культурно-досуговой деятельностью, не предусматривается.

Участники заседания поддержали предложение минимущества. Документ будет отправлен на общественные обсуждения.

Напомним, строительство сквера в квартале улиц Куйбышева, Революции, Пушкина и Колхозной площади является первым этапом реализации проекта по реконструкции развязки у Центрального рынка. В октябре стало известно, что историко-культурная экспертиза одобрила часть работ, включающую обеспечение сохранности объектов культурного наследия при строительстве сквера, поскольку работы будут вестись рядом с участком в границах территории памятника архитектуры «Здание клиники инфекционных болезней, где работал Г.В. Флейшер» (ул. Пушкина, 96). В ноябре рабочие приступили к сносу зданий инфекционной больницы, которые не были признаны объектами культурного наследия.

