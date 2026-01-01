Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Жаркая музыка января Афиша на неделю 19–25 января Поделиться Твитнуть

В разгар крещенских морозов, когда природа замирает в зимнем сне, особенно хорошо звучат тёплые колыбельные — древний жанр, уходящий корнями в обряды-обереги. Наталья Кириллова (сопрано) и Кристина Рассадникова (фортепиано) исполнят зимние колыбельные русских и зарубежных композиторов: от классиков XIX века Чайковского и Римского-Корсакова до новаторов XX столетия — Стравинского, Форе, Бриттена и Гершвина. Инсайдерская информация: это последний день, когда в фойе «Триумфа» будет стоять ёлка и работать новогодне-рождественская фотозона.

Звёзды отечественной фолк-сцены из Санкт-Петербурга представят в «Губернии» свою рождественскую программу. На концерте прозвучат песни из альбома «Рождество», любимые публикой хиты из репертуара группы, а также музыкальные номера из фильма-сказки «По щучьему велению» (6+). «Отава Ё» — питерский коллектив, известный своими зажигательными видеоклипами, собирающими рекордные для фольклорного жанра цифры просмотров, и виртуозным исполнительским мастерством, отличающим их живые выступления. «Шутки, смех, хоровое пение вместе с залом и полное единение артистов и зрителей под сенью светлого праздника», — приглашают музыканты.

Виолончелистка Ольга Дёмина и скрипач Евгений Субботин — мастера камерного ансамбля и глубокие интерпретаторы. Их программа станет живым диалогом четырёх столетий: от медитативного Баха и изысканного Равеля через интеллектуальную музыку Черепнина к авангарду Губайдулиной. В тончайшем переплетении тембров скрипки и виолончели раскроется эволюция жанра, воплощённая прекрасным дуэтом. Ольга Дёмина и Евгений Субботин с 2017 года посвятили себя исследованию репертуара для скрипки и виолончели, особенно современного. За их плечами — десятки российских премьер. Их выступления — это по-настоящему живой, вдумчивый рассказ об эволюции дуэтного жанра, где каждая эпоха говорит своим неповторимым языком. Евгений Субботин хорошо знаком пермским меломанам как солист «МАСМ» (Московского ансамбля современной музыки) и оркестра musicAeterna.

Выставка рассказывает о жизненном пути и служении первого патриарха Московского новейшей эпохи. На долю 52-летнего архиерея выпали испытания, которых никто не мог предсказать, — выстраивать отношения с новым государством, провозгласившим принципиальный атеизм, в обстановке слома общественно-политического строя, Гражданской войны, на фоне голода и лишений. На выставке раскроется весь жизненный путь святителя — от учёбы в Псковской духовной семинарии до последних дней в изоляции в московском Донском монастыре. Посетители узнают, какое символическое прозвище заслужил молодой священник среди сверстников и какой вклад он сделал в распространение православия в Америке. Наконец, развернется картина последних лет жизни иерарха и его решений: от анафемы советской власти до публичного признания необходимости сотрудничать с государством «на общее благо».

Камерный ансамбль солистов оркестра Пермской оперы выступит с двумя эталонными произведениями романтической музыки. Елисей Кротов (фортепиано), Кристина Лебедева (скрипка), Мария Петрова (скрипка), Светлана Батурина (альт) и Игорь Галкин (виолончель) исполнят Струнный квартет № 14 ре минор, D. 810 («Смерть и девушка») Франца Шуберта и Фортепианный квинтет фа минор, ор. 34 Иоганнеса Брамса. Струнный квартет Франца Шуберта, известный как «Смерть и девушка», — музыка предельной искренности. В его основе — тема одноименной песни, где хрупкость человеческой жизни сталкивается с неизбежностью конца. Однако здесь нет холодного трагизма: Шуберт говорит тихо и прямо, словно доверяя слушателю самое личное. В напряженных вспышках и внезапных просветах слышатся страх, смирение и удивительная красота принятия. Фортепианный квинтет Иоганнеса Брамса продолжает этот разговор, но иным голосом — более плотным, зрелым, собранным. Это музыка внутренней борьбы и силы, где драматизм соединяется с теплом и благородством.

Первый концерт проекта Abendmusik в этом году, который пройдёт в акустике старинной лютеранской церкви. Программа концерта — путешествие сквозь три столетия музыки: от барокко Вивальди и классицизма Бетховена к авангардным поискам Софии Губайдулиной и неоклассике Стравинского. Контрастные сочинения раскроют всё богатство диалога между скрипкой, виолончелью и органом. Исполнители — виртуозы, свободно чувствующие себя в разных эпохах. Дуэт Ольги Дёминой и Евгения Субботина, известный глубокой работой с современной музыкой, выступит вместе с органистом Алексеем Сучковым, мастером точного стиля и яркой импровизации. Их совместное выступление обещает стать интенсивным и гармоничным путешествием от строгой красоты прошлого к смелым экспериментам XX века.

«Здесь был Юра» — музыкальная драмеди о взрослении, ответственности и пересмотре жизненных ориентиров. Показ пройдёт раньше столичных премьер. Герои картины — тридцатилетние Олег и Серёга — живут в коммунальной квартире, играют в малоизвестной рок-группе и мечтают о сцене. Накануне выступления на локальном фестивале на них неожиданно ложится забота о дяде Олега — 54-летнем мужчине с ментальными особенностями, которого нельзя оставить без присмотра. Основанная на реальных событиях история сочетает интонации музыкальной комедии и психологической драмы, постепенно переходя к разговору о зрелости, эмпатии и ответственности. «Здесь был Юра» — полнометражный дебют режиссера и сценариста Сергея Малкина. Премьера фильма состоялась в 2025 году на кинофестивале «Маяк», где картина получила Гран-при, а исполнитель роли дяди Юры Константин Хабенский был удостоен награды за лучшую мужскую роль. Фильм представят режиссёр Сергей Малкин и исполнитель одной из главных ролей Кузьма Котрелёв. После сеанса состоится обсуждение со зрителями.

В проекте Piano Gala — виртуозная и элегантная петербургская пианистка Мария Чёрная. Её сольные программы, отмеченные интеллектуальной глубиной и харизмой, всегда становятся грандиозным событием. Артистка, известная сотрудничеством с Настасьей Хрущёвой и Владимиром Мартыновым, а также недавним синглом «Русские тупики», представит многослойный диалог эпох: от эмоциональных сочинений Шопена и Листа через созерцательную миниатюру Арво Пярта к кульминационному блоку из семи этюдов Филипа Гласса.

Традиционный «Фламенко-уикенд», который проходит в «Триумфе» каждый год в январе, на сей раз особенно богат разнообразными танцевальными спектаклями. «Здесь всегда пора пить чай» — фламенко-интерпретация «Алисы в Стране чудес». «Новые приключения Остапа Бендера» — фламенковая фантазия о жизни великого комбинатора. «После полудня» — танцевально-театральная история, погружение в мир Эрнеста Хемингуэя. В завершающем концерте прозвучат традиционные и современные композиции фламенко. В концертах и спектаклях примут участие Алексей Стародубцев (Москва) — гитарист, певец и композитор фламенко; Константин Ушаков (Санкт-Петербург) и Василий Комаров (Екатеринбург) — гитаристы фламенко; Влад Зотов (Караганда) — перкуссионист; Светлана Рудник (Москва), Ольга Перегудова и Анна Догадаева (Екатеринбург) — певицы фламенко; танцовщицы фламенко из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Перми. Режиссёр концерта — Алёна Трунова, организатор фестиваля Flamenco Weekend. Великого комбинатора и Эрнеста Хемингуэя сыграет актёр Театра-Театра Андрей Дюженков.

24 января в Большом зале филармонии будет играть Уральский академический филармонический оркестр под управлением лауреата Государственной премии РФ, народного артиста России Дмитрия Лисса. Этот оркестр — один из лучших в стране, в Пермь приезжает крайне редко. В прошлый раз он играл в октябре 2023 года в ДК им. Солдатова. В программе вечера 24 января — Концерт № 1 для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского и Симфония № 1 Иоганнеса Брамса. В качестве солиста выступит хорошо знакомый пермякам британский пианист Фредерик Кемпф.

Опера Камиля Сен-Санса была поставлена в рамках Дягилевского фестиваля 2025 года режиссёром Анной Гусевой. «Самсон и Далила» (1877) — шедевр французского музыкального театра и вершина творчества Камиля Сен-Санса — рассказывает библейскую историю о легендарном герое Самсоне и коварной обольстительнице Далиле, хитростью узнавшей секрет его необычайной силы. Жемчужина мирового оперного репертуара, «Самсон и Далила» — редкая гостья на отечественной сцене: Пермский театр оперы и балета и Дягилевский фестиваль представили первую за последние годы постановку оперы Сен-Санса в России. 24 января в партии Далилы впервые выступит Наталия Ляскова (меццо-сопрано), которая как будто создана для этой роли. В партии Самсона — Борис Рудак. 25 января главные партии исполнят Наталья Буклага и Давид Есаян.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.