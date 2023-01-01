Алёна Бронникова Госинспекция по охране ОКН не признала здания старой инфекционной больницы в Перми памятниками истории Отказ получили четыре здания по ул. Пушкина, 96 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Принадлежащие Пермской краевой инфекционной больнице корпуса по ул. Пушкина, 96 получили отказ от Госинспекции по охране объектов культурного наследия (ОКН) о внесении их в перечень выявленных объектов культурного наследия. Соответствующие документы опубликованы на сайте ведомства.

Четыре здания по ул. Пушкина ранее были признаны обладающими признаками ОКН. Среди них: три корпуса «Заразный барак» на ул. Пушкина, 96, 96 к.1 и 96 к.2 и «Здание дезинфекционной камеры с механической прачечной на ул. Пушкина, д. 96 к.7. Согласно приказам, эти здания будут исключены из списка объектов, обладающих признаками ОКН.

По данным министерства здравоохранения Пермского края, сейчас на территории инфекционной больницы находится только один ОКН. Двухэтажный кирпичный корпус помечен номером 5 в 2ГИС — «Здание клиники инфекционных болезней, где работал Г.В. Флейшер».

В начале июня губернатор Прикамья Дмитрий Махонин объявил о планах создания парка в районе Центрального рынка, на месте старой краевой инфекционной больницы. «Там ничего строиться не будет, я хочу там обустроить парк», — сообщил глава региона. Он пояснил, что «была мысль «посадить» там хирургический корпус, но пока не получается» и эту территорию решено отдать под развитие парка и дорожных развязок.

Губернатор предложил сдавать здания на территории больниц, которые являются объектами культурного наследия, в аренду для дальнейшей реконструкции и приспособления под современные нужды по схеме «1 рубль за 1 кв. м».

В планах властей также расширение до четырёх полос ул. Революции — до Центрального рынка. По мнению губернатора, это поможет решить транспортные проблемы в центре. Кроме того, планируется реконструировать участок ул. Пушкина от ул. Крисанова до площади ЦКР.

Напомним, новая краевая инфекционная больница строится на ул. Леонова, 84. Её площадь достигает порядка 30 тыс. кв. м.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.