Максим Артамонов В Перми на месте старой инфекционной больницы появится парк А дорогу по улице Революции до ЦКР расширят до четырёх полос Поделиться Твитнуть

В районе Центрального рынка на месте краевой инфекционной больницы, которая после постройки нового здания переедет в Индустриальный район, планируется обустроить парк. Об этом на встрече с главными редакторами СМИ рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Там ничего строиться не будет, я хочу там обустроить парк», — сказал Махонин.

Он пояснил, что «была мысль «посадить» там хирургический корпус, но пока не получается».

По словам Махонина, если раньше после переноса инфекционки власти планировали в этом месте разместить новое здание хирургического комплекса краевой клинической больницы, то впоследствии пересмотрели планы. Эту территорию отдают под развитие парка и дорожных развязок.

На земельных участках находятся здания, которые являются объектами культурного наследия. Губернатор предложил сдавать их в аренду для дальнейшей реконструкции и приспособления под современные нужды по схеме «1 рубль за 1 кв. м».

В планах властей также расширение до четырёх полос ул. Революции — до Центрального рынка. По мнению губернатора, это поможет решить транспортные проблемы в центре. Кроме того, планируется реконструировать участок от улиц Пушкина и Крисанова до площади ЦКР.

Новая краевая инфекционная больница строится на ул. Леонова, 84. Её площадь достигает порядка 30 тыс. кв. м. Инфекционная больница является одним из ключевых инфраструктурных проектов 300-летия Перми.

В лечебном учреждении должно появиться 232 койко-места, кабинеты диагностики, кафедра инфекционных болезней Пермского государственного медицинского университета, дезинфекционное отделение, отделение санитарной обработки транспорта, лаборатории.

Строительство обойдётся региону в 5,4 млрд руб.

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