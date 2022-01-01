Елена Синица Строительство инфекционной больницы в Перми подорожало до 5,4 млрд руб. Удорожание связано с внесением изменений в проект Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

Строительство нового корпуса инфекционной больницы в Перми подорожало до 5,4 млрд руб. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе регионального минстроя.

Как пояснили в ведомстве, удорожание работ связано с тем, что в проект были внесены изменения





«Он был оптимизирован с точки зрения технического, медицинского оборудования, в том числе по части замены импортного оборудования. Также внесены изменения в проектно-сметную документацию некоторых конструктивных решений и переустройства сетей электроснабжения», — прокомментировали в ведомстве.





Работы на стройплощадке по ул. Леонова, 84 начались в феврале с возведения административно-хозяйственного корпуса. Второй этап строительно-монтажных работ стартовал в мае — было начато строительство лечебного корпуса.





Работы проводит ООО «ЖБК-Строй». Планируется, что медучреждение будет сдано в третьем квартале 2023 года.

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