Владимир Митин В проект строительства Пермской краевой инфекционной больницы внесены изменения Его оптимизировали в части замены импортного оборудования Поделиться Твитнуть

В проект второго этапа строительства Пермской краевой инфекционной больницы были внесены изменения. Об этом сообщили в краевом минстрое. Положительное заключение госэкспертизы на скорректированный проект было получено 22 августа 2022 года.

«Он (проект — ред.) был оптимизирован с точки зрения технического, медицинского оборудования, в том числе по части замены импортного оборудования», — прокомментировали ситуацию в ведомстве. В рамках второго этапа строительства инфекционной больницы в настоящий момент «завершено устройство свайного поля, ведётся монтаж колонн каркаса».

Напомним, работы на стройплощадке по ул. Леонова, 84 начались в феврале 2022 года с возведения административно-хозяйственного корпуса. Второй этап строительно-монтажных работ стартовал в мае — было начато строительство лечебного корпуса.

Работы проводит ООО «ЖБК-Строй». Планируется, что медучреждение будет сдано в третьем квартале 2023 года.

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