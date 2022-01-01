Началось строительство каркаса лечебного корпуса краевой инфекционной больницы В этом году планируется закрыть тепловой контур административно-хозяйственного корпуса и выполнить внутренние отделочные работы Поделиться Твитнуть

Строители новой инфекционной больницы в Перми перешли ко второму этапу возведения объекта. Подрядная организация (ЖБК-Строй, Пермь) начала устройство свайного поля лечебного корпуса — уже выполнено 30% и устройство фундаментов каркаса. Также идет монтаж колонн первого яруса здания, об этом сообщили в Минстрое Прикамья.

Кроме того, продолжается возведение административно-хозяйственного корпуса. Каркас здания завершен, строители выполняют работы по кладке наружных стен, перегородок и по устройству внутренних инженерных систем (электроснабжение, вентиляция). На 20% выполнены работы на кровле корпуса. В этом году необходимо закрыть тепловой контур этого здания и выполнить внутренние отделочные работы.

Ранее глава Прикамья Дмитрий Махонин отмечал, что важно строго соблюдать сроки строительства, так как ввод в эксплуатацию современной больницы позволит оказывать современную профильную медицинскую помощь жителям со всего Пермского края. Кроме того, объект будет удобный и комфортный не только для пациентов, но и для персонала, и с запасом прочности на долгие годы.

Напомним, новая краевая инфекционная больница является одним из ключевых проектов, приуроченных к 300-летию Перми. Она строится в Индустриальном районе Перми по ул. Космонавта Леонова, 84. Ее возведение находится на личном контроле губернатора Пермского края. Плановый срок завершения строительства — 2023 год.

Работы на стройплощадке были начаты в феврале 2022 года. Согласно проекту, мощность объекта рассчитана на 232 койко-места, амбулаторно-диагностическое отделение — на 80 посещений в смену. Медучреждение будет состоять из комплекса зданий, в которых разместятся диагностическое и лечебные отделения, административно-хозяйственные помещения, кафедра инфекционных болезней Пермского государственного медицинского университета. Кроме этого, на территории создадут собственную инфраструктуру, обеспечивающую автономное существование больницы и ее подразделений — центральный тепловой пункт, трансформаторная подстанция, станция обеззараживания сточных вод.

На реализацию проекта Пермскому краю выделено софинансирование в размере 1 млрд руб. Средства предназначены на реализацию второго этапа — возведение лечебного корпуса.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.