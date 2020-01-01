В Прикамье началось возведение первого здания инфекционной больницы Работы проводит ООО «ЖБК-Строй» Поделиться Поделиться Твитнуть

Строительство инфекционной больницы в Перми

permkrai.ru

На территории новой краевой инфекционной больницы в Индустриальном районе Перми подрядчик приступил к возведению фундамента, колонн и каркаса административно-хозяйственного корпуса. Это первый объект из всего комплекса зданий медучреждения, сообщили в краевом минстрое.

В ведомстве рассказали, что административное здание будет возводиться из сборного железобетона - это позволит монтировать конструкции быстрее по сравнению с монолитными каркасами.

Напомним, объект возводится по ул. Леонова, 84 на земельном участке площадью 64 тыс. кв. м. Мощность объекта рассчитана на 232 койко-места, амбулаторно-диагностическое отделение – на 80 посещений в смену. Планируется, что медучреждение будет сдано в 3 квартале 2023 года.

Работы проводит ООО «ЖБК-Строй»





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