В наступившем году Пермь приобретёт девять новых речных судов

2025 год стал прорывным в сфере водного транспорта в Пермском крае. После 20-летнего перерыва открылся для пассажиров Речной вокзал в Перми, было создано новое краевое предприятие — «Пермское речное пароходство».

О достижениях отрасли и планах на наступивший год губернатор Дмитрий Махонин говорил с министром транспорта Пермского края Сергеем Вешняковым на рабочей встрече 29 января.

В 2025 году регион приобрёл скоростной катер «Колва» (Looker), который в навигацию 2026 года приступит к работе на маршруте Пермь—Усть-Качка.

В планах на этот год — заключить договоры по изготовлению и поставке ещё пяти катеров Looker и судна «Москва 2.0», а также завершить на Пермской судоверфи восстановление трёх судов на подводных крыльях — двух «Метеоров» и «Восхода». Ходовые испытания «Восхода» планируется провести в навигацию 2026 года.

Еще одно событие прошедшего года — открытие межрегионального маршрута Казань—Чайковский—Пермь на легендарном судне «Метеор». Всего за сезон было сделано пять рейсооборотов. В 2026 году маршрут продолжит работу, планируется включить в него остановку в Сарапуле.

В Соликамске и Краснокамске в 2025 году были установлены новые модульные причалы. В нынешнем году аналогичные причалы будут установлены в Добрянке, Осе и Ильинском.

