В Пермском крае зарегистрировано региональное предприятие для водных перевозок Оно займётся также содержанием причальной инфраструктуры

Константин Долгановский

В реестр юридических лиц внесена запись о создании в Пермском крае АО «Пермское речное пароходство» (ПРП). Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Основными видами деятельности краевого предприятия станут пассажирский и грузовой транспорт. При этом, пояснили в министерстве транспорта Прикамья, в первую очередь пароходство будет курировать пассажирские перевозки водным транспортом. Также на баланс ПРП будут переданы объекты причальной инфраструктуры региона — оно будет заниматься их обслуживанием и содержанием.

В собственность нового акционерного общества перейдут также катер «Колва» и судна на подводных крыльях (два «Метеора» и «Восход»). В настоящее время идут работы по восстановлению «Метеоров» и «Восхода».

В 2026 году в Прикамье будет реализован пилотный проект водного такси: между Пермью и Усть-Качкой будет курсировать скоростной катер «Колва». Перевозки по этому маршруту будет осуществлять «Пермское речное пароходство».

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что создание собственного регионального предприятия станет ещё одним шагом на пути восстановления в регионе водных пассажирских перевозок.

Добавим, что в сезон навигации 2025 года более 76 тыс. человек выбрали в качестве транспорта речные перевозки. В настоящее время в регионе функционируют пять региональных линий: Сылва—Троица—Сылва, Старые Ляды—Куликово, Березники—Быстрая, Пермь—Заречный и Пермь—Закамск—Краснокамск.

В этом году, после 20-летнего перерыва, открылся Речной вокзал в Перми. Сейчас современные модульные причалы установлены в Краснокамске и Соликамске, а в следующем году планируется установка ещё трёх — в Осе, Добрянке и Ильинском.

