За 2025 год в Пермском крае построено 13 автодорог Прикамье вошло в ТОП-20 рейтинга регионов по качеству дорог

Реконструкция ул. Крисанова

permkrai.ru

Продолжается серия рабочих встреч губернатора Пермского края с главами министерств, посвящённых итогам работы отраслей в 2025 году и планам на 2026 год. 29 января Дмитрий Махонин обсуждал задачи транспортной отрасли с главой краевого минтранса Сергеем Вешняковым.

2025-й стал завершающим годом по целому ряду проектов в сфере дорожного строительства. Первоочередной задачей отрасли в наступившем году остаётся завершение нескольких крупных дорожных строек; среди приоритетов также развитие водных пассажирских перевозок и причальной инфраструктуры, реализация регионального проекта «Светлый край» и обновление контрактов по межмуниципальным маршрутам.

За 2025 год было построено и реконструировано 13 объектов дорожной инфраструктуры общей протяжённостью 17,9 км и отремонтировано 412 объектов протяженностью 576,9 км. Закончены крупные стройки в краевой столице: оба этапа ул. Крисанова, тоннель под Транссибирской магистралью по ул. Вишерской, дополнительный выезд с промузла «Осенцы»; за пределами Перми — реконструкция трассы Пермь—Березники на подъезде к Березникам и новые дороги в Губахе.

На 2026 год планируется завершить реконструкцию дороги Кунгур—Соликамск, второй этап трассы ТР-53, связывающей микрорайоны Садовый и Висим II, достроить ул. Карпинского, путепровод над железной дорогой на ул. Монастырской. В числе приоритетных проектов — реконструкция путепровода у «Мориона», завершение которой планируется на 2027 год. Сергей Вешняков заверил главу региона, что ведомство приложит все усилия для минимизации сроков этой стройки, создающей транспортную напряжённость на подъездах к Индустриальному району.

Всего в планах минтранса за этот год построить и реконструировать шесть объектов протяженностью 12,9 км и отремонтировать 411,2 км дорог и мостов.

В 2025 году существенную помощь краю оказал нацпроект «Инфраструктура для жизни»: в его рамках было отремонтировано 97 км дорог и 30 мостов по всему региону. Особым разделом работ по нацпроекту стала инфраструктура дорожной безопасности: на автодорогах Пермского края было обустроено свыше 5500 м барьерного ограждения, установлено свыше 1500 новых дорожных знаков, восемь светофоров вызывного действия и два светофора типа Т-7, организовано 23 интерактивных пешеходных перехода с солнечными панелями, четыре «шериф-балки».

Важно, что в 2025 году был завершён первый этап проекта «Светлый край», в рамках которого освещение построят на всех участках региональных дорог, которые проходят по территории населённых пунктов. На сегодняшний день работы завершены в 17 городах, деревнях, сёлах и поселках. В 2026 году работа будет продолжена, контракты с подрядчиками уже заключены.

По мнению Сергея Вешнякова, одним из результатов этой работы стал показатель нормативного состояния дорог: он составляет сегодня в крае 80,95%. По данным Росстата и Росавтодора, Прикамье вошло в ТОП-20 рейтинга регионов по качеству дорог.

Дмитрий Махонин поручил министру ускорить сроки реконструкции путепровода на ш. Космонавтов у «Мориона» и уже в этом году приступить к реализации планов проекта «Светлый край» на 2027 год. Кроме того, министру поручено проработать с муниципалитетами вопрос содержания дорог: у территорий края должен быть собственный парк необходимой техники.

