На Пермской судоверфи успешно прошли ходовые испытания катера Looker-390T

Фото предоставлено пресс-службой правительства и губернатора Пермского края

На Пермской судоверфи 11 сентября успешно прошли ходовые испытания нового скоростного пассажирского катера Looker 390-T. Как отметили в Министерстве транспорта Пермского края, судно было изготовлено в Ярославле. Перед торжественным спуском на воду состоялась церемония «крещения», его освятили и дали имя в честь одной из рек Прикамья — «Колва».

Катер сделал демонстрационный круг по Каме на полной скорости, совершил тестовый проход с пассажирами на борту. Затем его внесут в международный реестр и получат свидетельство о праве собственности, после чего катер уйдёт на зимовку, и уже в следующем сезоне приступит к навигации.

Судно модели Looker стало первым из шести, которые планируется приобрести для региона в рамках развития речной инфраструктуры. Длина судна составляет почти 12 м, ширина — 4 м, вместимость — 18 пассажиров, мощность двух двигателей — 600 л.с., максимальная скорость — 60 км/час.

Контракт на его изготовление и поставку был заключён 10 июня. Ещё пять катеров и судно «Москва 2.0.» власти намерены закупить по программе льготного лизинга.

По информации минтранса, «Колву» планируется запустить в навигацию 2026 года по маршруту Пермь—Усть-Качка. Катер будет ежедневно совершать по два рейса, предварительная стоимость билета составит 500 руб.

Кроме того, в планах у краевого правительства — восстановить «Восход-50», «Метеор-220» и «Метеор-321», переданные региону на безвозмездной основе. «Восход» уже отправился на восстановление в Ленинградскую область, срок завершения работ — осень 2026 года. В 2027 году судно начнёт курсировать по маршруту Пермь—Чайковский» протяжённостью 360 км с остановками в городах Пермского края, общее время в дороге составит шесть часов. По восстановлению «Метеоров» в ближайшее время проведут закупочные процедуры.

Также в навигации 2025 года впервые за много лет в Пермь зашло судно «Метеор», проследовавшее по маршруту Казань—Чайковский—Пермь—Чайковский—Казань. Всего было выполнено пять рейсооборотов. Договорённости по реализации маршрута были достигнуты на Транспортной неделе в Москве в ноябре 2024 года.

