В Прикамье начали восстанавливать два «Метеора» 

Пермские власти сообщили о начале работ по восстановлению двух судов на подводных крыльях — «Метеор-231» и «Метеор-220». Эти суда были безвозмездно переданы региону, их планируется использовать для расширения маршрутной сети водного транспорта.

По данным Министерства транспорта края, работы проводятся на территории «Заозёрской РЭБ-Флота». Суда установили на специальные кильблоки.

Специалисты приступили к восстановлению подводной части: снимают обшивку корпусов, частично заменяют металл на новый, обновляют заклепки и тиаколовые ленты. Параллельно демонтируют старые двигатели и движительно-рулевой комплекс. В ходе работ установят новые двигатели, гребные валы с винтами и отремонтируют крылья.

Внутри судов уже демонтировали старые кресла, сняли напольное покрытие и обшивку. Далее приступят к демонтажу подволока. В обоих «Метеорах» установят новые кресла, окна, обустроят туалетные комнаты, каюту капитана и хозблок. Также установят системы кондиционирования, видеонаблюдения, заменят радио- и навигационное оборудование, закупят спасательный инвентарь.

Длина «Метеоров» составляет 34,6 м, пассажировместимость – 123 человека. После завершения работ суда смогут развивать скорость до 65 км/ч.

Параллельно в Ленинградской области продолжается восстановление судна «Восход-50». В сентябре 2025 года его погрузили на трал и отправили на место работ.

Сейчас судно находится в специальном надувном ангаре. Рабочие выполнили очистку корпуса от старой краски и ремонт палубного набора.

Внутри «Восхода» провели полный демонтаж пола, подволока, обшивки салона, кресел и окон. Ведутся работы по техническому обслуживанию узловых агрегатов и ремонту главного распределительного щита. Отремонтированы цистерны, ведется обшивка кресел.

Подрядчик уже закупил новое оборудование: двигатели, ходовой вал, винт, якорь и якорный трос.

Длина судна составляет 27,6 м, пассажировместимость – 71 человек. После завершения работ «Восход» сможет развивать скорость до 65 км/ч.

Последний этап восстановления всех трех судов – покраска в фирменную ливрею Пермского края.

В минтрансе края отмечают, что восстановление «Метеоров» и «Восхода» завершится в этом году и обойдется региону значительно дешевле, чем покупка новых судов. Первым завершат ремонт «Восхода», ходовые испытания которого планируется провести в 2026 году. Восстановление «Метеоров» завершится в четвертом квартале 2026-го.

Все три судна начнут работу в 2027 году, курсируя из Перми до Осы и Чайковского.

