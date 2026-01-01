Росавиация классифицировала падение вертолёта в Прикамье как катастрофу Будет проведено расследование причин инцидента Поделиться Твитнуть

Фото: телеграм-канал Центрального МСУТ СК России

Падение частного вертолёта Robinson R44 (регистрационный номер RA-04389) Росавиация классифицировала как катастрофу. Расследованием причин инцидента займётся Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Приволжского МТУ Росавиации. Об этом сообщает представитель Росавиации Артём Кореняко в своём телеграм-канале.

Расследование проведут в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ.

«Ключевая цель расследования — установление причин катастрофы и принятие мер по их предотвращению в будущем», — добавил Артём Кореняко.

Напомним, в Бардымском районе Пермского края произошло падение частного двухместного вертолёта на территории базы отдыха «Ашатли парк». В результате инцидента погибли два человека: Ильяс Гимадутдинов — учредитель крупной транспортной компании «Таттранском», и начальник автомобильной колонны этой же фирмы Эльмир Коняков.

По предварительной информации, во время полёта произошло обледенение двигателя.

Сейчас следователи СК на транспорте устанавливают причины инцидента, а транспортная прокуратура начала проверку по факту крушения частного вертолёта.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.