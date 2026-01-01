СКР устанавливает причины падения частного вертолёта в Прикамье На месте работают следователи СК на транспорте Поделиться Твитнуть

Фото: телеграм-канал Центрального МСУТ СК России

Следователи СК на транспорте устанавливают причины гибели людей при крушении вертолёта на территории базы отдыха «Ашатли парк». Об этом сообщается в телеграм-канале Центрального МСУТ СК России.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия и устанавливают причины крушения вертолёта.

Напомним, в Бардымском районе Пермского края произошло падение частного двухместного вертолёта на территории базы отдыха «Ашатли-парк». В результате инцидента погибли два человека — Ильяс Гимадутдинов — учредитель крупной транспортной компании «Таттранском», а также начальник автомобильной колонны этой же фирмы Эльмир Коняков.

По предварительной информации, во время полёта произошло обледенение двигателя.

На месте работают сотрудники МЧС. В ликвидации чрезвычайной ситуации задействовано около 40 человек и 14 единиц техники от РСЧС.

