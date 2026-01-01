При крушении частного вертолёта погиб пермский миллионер Ильяс Гимадутдинов Предварительно, причиной инцидента стало обледенение двигателя Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

При крушении частного вертолёта на базе отдыха «Ашатли парк» погиб пермский миллионер Ильяс Гимадутдинов. По предварительной информации, во время полёта произошло обледенение двигателя. Об этом пишет BAZA.

Ильяс Гимадутдинов — учредитель крупной транспортной компании «Таттранском». Погиб также начальник автомобильной колонны этой же фирмы Эльмир Коняков. Вертолёт Robinson R44 Raven, принадлежащий «ТТК», совершал несанкционированный полёт.

«Таттранском» занимается перевозками в нескольких российских регионах: ХМАО, ЯНАО и Пермский край. Кроме того, компания занимается транспортными услугами в нефтегазодобывающей отрасли. За 2024 год выручка компании составила 2 млрд руб.

Напомним, в Бардымском районе Пермского края произошло падение частного двухместного вертолёта на территории базы отдыха «Ашатли парк». На земле разрушений нет.

В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС. В ликвидации чрезвычайной ситуации задействовано около 40 человек и 14 единиц техники от РСЧС.

