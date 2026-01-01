В Бардымском районе Прикамья разбился частный вертолёт Погибли два человека Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В Бардымском районе Пермского края произошло падение частного двухместного вертолёта на территории базы отдыха «Ашатли-парк». Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС России.

В результате инцидента погибли два человека. На земле разрушений нет.

В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС. В ликвидации чрезвычайной ситуации задействовано около 40 человек и 14 единиц техники от РСЧС.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.