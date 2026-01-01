Транспортная прокуратура взяла на контроль крушение вертолёта в Прикамье На место инцидента выехал пермский транспортный прокурор Поделиться Твитнуть

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Пермская транспортная прокуратура начала проверку по факту крушения частного вертолёта на территории базы отдыха «Ашатли парк». Надзорное ведомство проверит соблюдение закона о безопасности полётов, а также проконтролирует следственные действия. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

На место события отправился пермский транспортный прокурор для координации правоохранительных органов. Выясняются обстоятельства и причины инцидента.

Напомним, в Бардымском районе Пермского края произошло падение частного двухместного вертолёта на территории базы отдыха «Ашатли парк». В результате инцидента погибли два человека — Ильяс Гимадутдинов — учредитель крупной транспортной компании «Таттранском», а также начальник автомобильной колонны этой же фирмы Эльмир Коняков.

По предварительной информации, во время полёта произошло обледенение двигателя.

Следователи СК на транспорте устанавливают причины гибели людей при крушении вертолёта на территории базы отдыха «Ашатли парк».

