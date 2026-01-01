Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Более 350 тысяч человек уже посетило новый пермский зоопарк Коллекция зоопарка насчитывает более 340 видов животных Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Пермского зоопарка

Перед наступлением нового, 2026 года Пермский зоопарк по традиции подвёл итоги предыдущего, 2025 года, который стал в судьбе учреждения революционным: 7 августа зоопарк открылся на новом месте — ул. Архитектора Свиязева, 17в.

Площадь нового зоопарка — почти 26 га, что в 16 раз больше, чем в предыдущей локации на ул. Монастырской.

За прошедшие пять месяцев учреждение максимально использовало новые возможности.

Орангутан Билл. Фото: Пермский зоопарк

Зоопарк существенно пополнил коллекцию: в неё вошли орангутаны, мандрилы, гималайская медведица, львы, хайленды, муравьеды, древесные дикобразы, казуары, бинтуронги, овцебыки, гиены, тинкеры, молуккские какаду, большеухие лисицы, гиббоны и многие другие.

Орангутаны Лиза и Билл, приехавшие в Пермь в сентябре, стали первыми человекообразными обезьянами в истории зоопарка, а Билл — одним из главных любимцев публики и мемным персонажем в соцсетях. О уже обзавёлся персональным покровителем в лице солидной компании.

Коллекция зоопарка насчитывает уже более 340 видов животных и будет пополняться.

За год получено потомство от 137 видов животных — млекопитающих, птиц, рептилий, рыб. У семейства рысей родилась тройня — нечастое явление среди этих хищников.

После почти 30-летнего перерыва заработал Клуб юных зоологов.

Фото: Пермский зоопарк

Появилось много новых форматов досуга для посетителей зоопарка: скандинавская ходьба с экскурсиями, творческие лаборатории, фестивали и лектории. В ближайшем будущем планируется первый забег по зоопарку!

С момента открытия по новому адресу зоопарк посетило более 350 тыс. человек.

В новом году на территории зоопарка пройдёт строительство жирафятника и акватеррариума, в котором впервые откроется экспозиция насекомых.

«Новый компаньон» уже рассказал о режиме работы зоопарка в новогодние каникулы.

