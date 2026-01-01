Более 350 тысяч человек уже посетило новый пермский зоопарк

Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Перед наступлением нового, 2026 года Пермский зоопарк по традиции подвёл итоги предыдущего, 2025 года, который стал в судьбе учреждения революционным: 7 августа зоопарк открылся на новом месте — ул. Архитектора Свиязева, 17в.
Площадь нового зоопарка — почти 26 га, что в 16 раз больше, чем в предыдущей локации на ул. Монастырской.
За прошедшие пять месяцев учреждение максимально использовало новые возможности.
Зоопарк существенно пополнил коллекцию: в неё вошли орангутаны, мандрилы, гималайская медведица, львы, хайленды, муравьеды, древесные дикобразы, казуары, бинтуронги, овцебыки, гиены, тинкеры, молуккские какаду, большеухие лисицы, гиббоны и многие другие.
Орангутаны Лиза и Билл, приехавшие в Пермь в сентябре, стали первыми человекообразными обезьянами в истории зоопарка, а Билл — одним из главных любимцев публики и мемным персонажем в соцсетях. О уже обзавёлся персональным покровителем в лице солидной компании.
Коллекция зоопарка насчитывает уже более 340 видов животных и будет пополняться.
За год получено потомство от 137 видов животных — млекопитающих, птиц, рептилий, рыб. У семейства рысей родилась тройня — нечастое явление среди этих хищников.
После почти 30-летнего перерыва заработал Клуб юных зоологов.
Появилось много новых форматов досуга для посетителей зоопарка: скандинавская ходьба с экскурсиями, творческие лаборатории, фестивали и лектории. В ближайшем будущем планируется первый забег по зоопарку!
С момента открытия по новому адресу зоопарк посетило более 350 тыс. человек.
В новом году на территории зоопарка пройдёт строительство жирафятника и акватеррариума, в котором впервые откроется экспозиция насекомых.
«Новый компаньон» уже рассказал о режиме работы зоопарка в новогодние каникулы.
