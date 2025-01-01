В Пермском зоопарке рассказали о режиме работы в новогодние праздники Зверинец 2 января 2026 года познакомит гостей с новыми животными Поделиться Твитнуть

Фото: Пермский зоопарк

Пермский зоопарк в м/р Нагорный опубликовал график работы на январские праздники. Так, 31 декабря 2025 года и 1 января 2026 года — санитарные дни. Со 2 по 11 января 2026 года зверинец начнёт работать ежедневно. На время праздников в зоопарке запланированы мероприятия, ознакомиться с которыми можно на сайте учреждения.

Стоимость билетов во время каникул для детей — 400 руб., 600 руб. — для взрослых, дети до четырёх лет проходят бесплатно. Также сохраняются льготы для отдельных категорий.

В пятницу, 2 января 2026 года, гости смогут впервые познакомиться с новыми обитателями: пятнистыми гиенами из ЮАР, молуккскими какаду, большеухими лисицами, гиббонами Луней и её малышом Тео и лошадьми породы Тинкер — кобылой Мегги Мэй и молодым жеребцом Орео.

Фото: Пермский зоопарк

Самка чернорукого гиббона Луня и ее детеныш Тео прибыли из Челябинского зоопарка. Луня родилась в 2019 году, а Тео 30 декабря исполнился год. Лошади приехали в Пермь из Ленинградской области: Орео полгода, он родился в России, а Мегги Мэй уже пять лет. Она прибыла в Россию в 2023 году из Ирландии.

Гиен и большеухих лисиц можно увидеть в тематической зоне «Африканская саванна», гиббонов — в зоне «Тропический рай и Страна обезьян», какаду — в «Тропическом рае».

