Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В новом пермском зоопарке создадут экспозицию насекомых Инсектарий разместится в здании акватеррариума

После завершения строительства акватеррариума в новом пермском зоопарке, в нём можно будет понаблюдать не только за рептилиями, амфибиями и рыбами, но и за насекомыми.

Планируется открыть новую экспозицию, в которую войдут насекомые и другие членистоногие: жуки, пауки, палочники, скорпионы.

Сейчас идёт планирование коллекции акватеррариума, который, как сообщал «Новый компаньон», будет строиться на территории зоопарка на ул. Архитектора Свимязева в 2026 году; изучается логистика и наличие животных у возможных продавцов.

Уже сейчас в коллекции акватеррариума представлены некоторые редкие виды, такие как кубинский удав, мадагаскарский древесный удав, эластичные черепахи, египетские черепахи.

Экспозиции насекомых пользуются большим успехом во многих зоопарках мира. Так, в Московском зоопарке можно увидеть тропических бабочек, пауков и других беспозвоночных в рамках выставок «Арахноландия» и «Инсектопия».

Коллекция пермского зоопарка после переезда на новое место активно пополняется. Планируется приобретение жирафов, гиен, гиеновидных собак, овцебыков, красных фламинго, ибисов.

