Акватеррариум в Пермском зоопарке будет построен в 2026 году

Как уже писал «Новый компаньон» в репортаже об открытии нового зоопарка на ул. Свиязева, новый акватеррариум на территории учреждения будет строиться в 2026 году.

Как сообщается на сайте Министерства строительства Пермского края, в настоящее время ведётся проектирование нового акватеррариума. В соответствии с новыми федеральными правилами содержания животных, его площадь увеличена почти в два раза от первоначальных планов, что составит 3,2 тыс. кв. м. Здание будет оснащено технологическим оборудованием, необходимым для комфортного пребывания в нём животных. Это будет современный центр для содержания рептилий, змей и морских обитателей. Также в нем будут мастерские, лаборатории, виварий, где содержатся животные в научных целях, и инсектарий для содержания и разведения насекомых.

В пресс-службе зоопарка пояснили, что старый акватеррариум на ул. Окулова, в отличие от старого зоопарка, продолжает работать и принимать посетителей. Точная дата его закрытия и перевозки животных на новое место пока неизвестны.

Это не единственное строительство, которое запланировано на территории нового зоопарка: здесь будет дополнительно построен павильон для жирафов. Сейчас жирафов в коллекции Пермского зоопарка нет. Кроме того, как уже сообщалось, коллекцию пополнят гиены, гиеновидные собаки, овцебыки, красные фламинго и ибисы; а вот покупать слонов зоопарк не планирует. Территорию, где планировалось разместить слоновник, руководство учреждения собирается использовать для досуговых целей.

