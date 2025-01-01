Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «И нам здесь комфортно, и вам интересно» У нового пермского зоопарка есть своя песня и собственный флаг Поделиться Твитнуть

В Перми 7 августа открылся зоопарк на ул. Архитектора Свиязева, 17 в. Это даже не открытие года, а открытие нескольких десятилетий. Сразу утратили актуальность мемы вроде «В Перми что ни начнут строить, выходит зоопарк»; зоопарк теперь не позорный долгострой, а пример упорства и безупречности в достижении цели.

Очень уместно прозвучала на церемонии открытия неформальная речь губернатора Прикамья Дмитрия Махонина: «Мы строили, строили, и, наконец, построили!»

Лучше не скажешь.

Впервые о переносе Пермского зоопарка заговорили в 1990-е годы: краеведы подняли тему Архиерейского кладбища, на котором были захоронены выдающиеся пермяки и на месте которого располагался старый зоопарк; экологи и зоозащитники стали говорить о невыносимых условиях для животных. В ноябре 2001 года «Новый компаньон» сообщил о создании специальной комиссии по выбору места для размещения нового зоопарка: выбирали тогда между Черняевским лесом и Камской долиной.

В ноябре 2005 года в «Новом компаньоне» появился заголовок: определена площадка для строительства нового зоопарка. Речь шла о территории на берегу Мулянки; рассматривался проект совмещения зверинца с развлекательным Парком пермского периода.

В 2007 году снова планировали проект переноса зоопарка с участием частных инвесторов, на сей раз его задумали совместить с аквапарком и разместить между двумя мостами на правом берегу Камы.

В 2011 году вроде бы «окончательно» определили новое место — участок на ул.Братской, 100, площадью аж 37 га (для сравнения — площадь нового зоопарка на Нагорном — 25 га, и это в 16 раз больше, чем территория старого зоопарка на ул.Монастырской). Зоопарк даже начал там вести хозяйственную деятельность, в частности, заготавливал сено для копытных. Но в 2012 году новый губернатор Виктор Басаргин этот проект отверг как слишком затратный.

Вернулись к идее строительства в Черняевском лесу, но тут поднялась волна «зелёного» гнева: в защиту леса проходили многолюдные митинги, и от этой идеи отказались.

«С зоопарком продолжается цирк», — иронизировала колумнист «Нового компаньона» Светлана Федотова.

Микрорайон Нагорный в качестве размещения нового зверинца появился в повестке в 2015 году. За прошедшие 10 лет неоднократно менялись проекты и подрядчики, сражались разные группы интересантов…

То, что зоопарк сегодня наконец-то построен и открыт — это действительно огромная победа, так что можно понять Дмитрия Махонина, говорящего об этом с детской радостью и цитирующего Чебурашку.

Неудивительно, что ажиотаж на открытии был беспрецедентный. Если бы в Перми работала какая-нибудь служба измерения длины очередей, то она наверняка зафиксировала бы рекорд.

Церемония открытия была краткой и началась небанально: первым на сцену вышел детский концертный коллектив, который спел — и станцевал — песню, сочинённую специально для этого события пермскими авторами Константином Стецюком, Анастасией Окуневой и Дмитрием Букиным. «И нам здесь комфортно, и вам интересно», — утверждали животные — герои песни.

После небольшой речи губернатора сотрудникам зоопарка вручили награды за отличную работу, и над зоопарком впервые был поднят его флаг. Пермский зоопарк отныне — что-то вроде государства со своим флагом и гимном.

Публика между тем разбрелась по территории. Она действительно очень большая и сложно организованная. Не такая «парковая», как хотелось бы, но будем надеяться, что высаженные здесь 47 видов деревьев и кустарников ещё разрастутся, а вот цветники уже замечательные — многоуровневые, с большими объёмами модных декоративных травок вроде тысячелистника, которые ещё недавно считались дикоросами.

Пять тематических зон — «Лесная мозаика», «Полярный мир», «Обитатели гор», «Африканская саванна» и «Тропический рай» — оформлены индивидуально; так, в «Лесной мозаике» можно увидеть в оформлении вольеров не только конструкции из брёвен, но и изваяния в пермском зверином стиле. У каждой зоны — своё цветовое обозначение, так проще ориентироваться на территории.

Среди приятных инфраструктурных новшеств — мостки для наблюдения за животными сверху, тоннель для созерцания белых медведей в воде, большая сцена для проведения шоу и тематических игр.

Ещё из приятного: огромная детская площадка с совершенно фантастическим многоэтажным комплексом для лазанья и симпатичный ресторан «Парма» с блюдами пермской кухни в авторском прочтении, такими, например, как печёное яблоко с полбой и рассольным сыром, пельняни из щуки и из лосятины и тому подобное. Цены умеренные.

Конечно, зоопарки, как говорится, мы любим не за это. Животные! Их здесь более 3000 особей, представляющих 314 видов! Но это — номинально; в реальности сегодня увидеть можно гораздо меньше. Часть питомцев ещё не переехала — так, из-за жары отложили переезд белых медведей; ещё часть находится в карантине, а остальные вовсе не торопятся показываться посетителям. Огромная толпа зрителей и несколько телекамер собрались у вольера львов в 15:30 на показательное кормление хищников, но львы предпочли лучше голодать, чем питаться на публике. Вместо того чтобы посмотреть на снежных барсов или амурских тигров, посетители читали на этикетках благодарности спонсорам, которые шефствуют над этими животными.

То, что многих животных не удалось увидеть, — оборотная сторона их нового комфортного размещения: вольеры просторные, сложно организованные, с большим количеством укрытий. Есть, где спрятаться. Из плюсов размещения — около 90 водоёмов с водопадами, в которых могут прохлаждаться не только белые медведи, но и, например, те же амурские тигры.

Большим плюсом и для животных, и для зрителей является новая система ограждений, сделанных так, чтобы сетки не мешали наблюдать за обитателями зоопарка.

В ближайшие дни гарантированно можно увидеть кенгуру, многочисленных хищных птиц, копытных — в том числе таких новичков, как мунтжак или гималайский тар, страусов, журавлей, полярных и красных волков.

Настоящими звёздами открытия зоопарка стали гималайская медведица Мика, которая людей совершенно не боится, и пони в детском уголке, которого можно было погладить.

Маленькие посетители открытия зоопарка вряд ли ушли разочарованными: их развлекали многочисленные уличные театры — ростовые куклы и марионетки, ходулисты и шоу мыльных пузырей… Проходили интересные мастерские и мастер-классы: например, детское пространство «Тут» устроило мастерскую по изготовлению правильных кормушек для животных — сконструированных так, чтобы имитировать охоту, и сделанных без использования клея и краски.

Всё это веселье продлится ещё три дня — до воскресенья включительно, так же как и работа ярмарки «Покупай пермское», где можно купить оригинальные сувениры или вкусные вещи вроде чак-чака и «вязовских пряников».

Ожидается, что переезд животных завершится в течение ближайших двух недель. До тех пор действуют 50%-ные скидки на билеты. Можно сходить, так сказать, пристрелочно, потому что разобраться в сложной структуре нового зоопарка не так-то просто, и после окончательного переезда животных прийти снова — уже со знанием дела.

Впрочем, и этот «окончательный» переезд не совсем окончательный: продолжается строительство акватеррариума, которое должно быть завершено только в будущем году.

