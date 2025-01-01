Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский Театр-Театр запустил в интернете петицию в поддержку художественного руководителя Письмо в поддержку Бориса Мильграма опубликовал также фестиваль «МоноФест» Поделиться Твитнуть

Ширится кампания в поддержку художественного руководителя пермского Театра-Театра Бориса Мильграма.

Как уже сообщал «Новый компаньон», коллектив театра опубликовал открытое письмо, в котором напоминает о заслугах режиссёра перед Пермским краем и протестует против решения суда о его увольнении. Подписи под письмом собирались на бумаге.

Однако после многочисленных просьб от зрителей 19 декабря театр разместил на платформе change.org петицию, которую может подписать любой пользователь интернета.

«Риск увольнения Бориса Леонидовича Мильграма вызывает у нас серьёзное беспокойство... Мы обескуражены. Мы хотим сохранить успешный театр и его художественную целостность и добиться пересмотра решения», — пишут авторы петиции.

С поддержкой Бориса Мильграма выступили также участники фестиваля моноспектаклей «Монофест» (18+), которые составили открытое письмо ещё 1 декабря, но опубликовали только 18 декабря в своих соцсетях.

«Мы, участники Пермского театрального фестиваля «Монофест», потрясены и возмущены решением судьи Ольги Будиловой об увольнении Бориса Леонидовича Мильграма с должности художественного руководителя Пермского академического Театра-Театра, — говорится в письме. — На наш взгляд, вынесенное ею решение было несправедливым, чрезмерно жёстким, шокирующим и совершенно игнорирует значение многолетней работы Бориса Мильграма как художественного руководителя. Именно эта деятельность превратила Пермский театр драмы в один из ведущих театров страны, в лауреата многочисленных конкурсов Российской национальной премии «Золотая маска». Создан выдающийся творческий коллектив, талантливым лидером которого является Борис Мильграм.

Решение суда наносит сокрушительный и совершенно неоправданный удар по уникальному явлению российского театра, чьё существование и развитие определено творческим талантом Бориса Мильграма и невозможно без его дальнейшей работы в Театре-Театре в качестве художественного руководителя.

Мы протестуем против скандального решения суда и просим апелляционный суд отменить его».

Подписи под письмом поставили артисты Пётр Семак, Камиль Тукаев, Анна Геллер, Александр Панов, режиссёры Дамир Салимзянов, Дмитрий Волкострелов, Светлана Никифорова, критик Татьяна Тихоновец, культурологи Вера Сердечная и Лев Закс.

Напомним: поводом для прокурорского преследования художественного руководителя Театра-Театра Бориса Мильграма стало сотрудничество театра с мужем дочери Мильграма Александром Пронькиным, режиссёром-постановщиком ряда спектаклей в Театре-Театре, в том числе спектаклей по программе «Театр — в школы». Руководство театра не уведомило вовремя учредителя — краевой минкульт — о ситуации, при которой возможен конфликт интересов, за что Борис Мильграм получил взыскание в виде замечания. Информация об этом поступила в надзорный орган, и реакция министерства в то время — в 2023 году — прокуратуру удовлетворила, однако в нынешнем году сюжет продолжился судебным иском: прокуратура настаивает на увольнении Мильграма «в связи с утратой доверия». Ленинский районный суд встал на сторону надзорного органа и 28 ноября постановил удовлетворить иск. 18 декабря стало известно о мотивированном решении суда.

