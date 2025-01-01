Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Артисты Пермского Театра-Театра протестуют против увольнения своего руководителя Коллектив театра опубликовал открытое письмо в поддержку Бориса Мильграма Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На сайте Пермского академического Театра-Театра появилось открытое письмо — реакция творческого коллектива на решение суда об увольнении художественного руководителя театра Бориса Мильграма «в связи с утратой доверия».

«…С приходом Бориса Леонидовича Мильграма театр стал таким, каким его знают по всей стране — уникальным «театром театров», открытым, разноплановым, масштабным, технологичным, готовым реализовать самые смелые творческие замыслы. Театром, в котором артисты драмы, балета и оркестра профессионально растут, имея возможность пробовать себя в разных жанрах и работать с постановщиками разных школ. Театром, в котором выстроена мощная образовательная система, позволяющая готовить универсальных артистов и режиссёров. Театром, оснащённым современным оборудованием и имеющим уникальную для России динамическую сцену. Театром, который принимает на своих площадках больше 170 тысяч зрителей ежегодно и активно гастролирует. Театром, чьи инициативы по развитию культурной среды и созданию новых масштабных постановок всегда находят поддержку на региональном уровне», — говорится в письме.

Как напоминают авторы текста, под руководством Мильграма Театр-Театр получил множество престижных премий: 82 номинации на «Золотую Маску», из которых 16 превратились в награды.

По мнению коллектива, «иск, поданный прокуратурой, основан на формальных основаниях». Коллеги худрука уверены, что Борис Леонидович принял все меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

По мнению актёров и других сотрудников, семейная династия в театре — это не зло, а благо: «Для культурной, театральной сферы свойственно образование профессиональных династий, — говорится в документе. — На примере семейных династий в Эрмитаже, в театре «Современник», «Сатириконе», театре им. Евгения Вахтангова можно видеть, как это явление позволяет обеспечивать художественное качество, культурную преемственность и непрерывность сохранения культурного наследия, создавать узнаваемую идентичность учреждения и строить последовательную художественную стратегию».

Напомним: прокуратура усмотрела конфликт интересов в том, что театр, возглавляемый Мильграмом, сотрудничает с режиссёром Александром Пронькиным — мужем дочери Мильграма Эвы.

В открытом письме говорится также, что для полноценного существования и развития театру нужен лидер. «Мы обескуражены. Мы хотим сохранить успешный театр и его художественную целостность, отстоять Бориса Леонидовича Мильграма и добиться пересмотра решения», — говорят авторы письма.

Марк Букин, главный режиссёр Театра-Театра:

— Я возмущён решением суда. Этого театра не может быть без этого художественного руководителя. Борис Леонидович — настоящий человек театра, для которого театр, его успех и эффективность являются главными ценностями. Я не хочу, чтобы мой театр, мой дом был разрушен, а то, что сейчас происходит, я воспринимаю исключительно как разрушение. Я требую пересмотра дела Мильграма и прошу помочь в этом всех, от кого это зависит.

Марат Мударисов, актёр Театра-Театра, лауреат «Золотой Маски»:

— Как можно увольнять человека, который большую часть своей жизни посвятил театру, в том числе Театру-Театру? Человека, без которого наш город не узнал бы, что театр может быть мультижанровым. Человека, который держит в уме и в своих руках такой огромный механизм, как наш театр. Поверьте, это может не каждый. Качественные премьеры в немалом количестве. Каждый год номинации на «Золотую Маску» — и лауреатство. Я хочу выразить огромную благодарность моему мастеру — Борису Леонидовичу Мильграму — за его труд, поддержку, за любовь к искусству, за его стойкость в это непростое время. Театр-Театр — это и есть Борис Мильграм. Давайте не позволим театру умереть.

Степан Сопко, актёр Театра-Театра:

— Я не являюсь учеником Бориса Леонидовича Мильграма. За время работы в Театре-Театре я принимал участие лишь в небольшом количестве постановок под его руководством. Поэтому я могу, насколько это возможно, объективно оценить его работу, влияние на театр и на творчество в целом. Борис Леонидович не только является одним из самых профессиональных, ярких, глубоких и мудрых режиссёров и постановщиков, с которыми мне посчастливилось работать, но и одним из немногих людей в этой профессии, искренне, честно и с трепетом относящихся к каждому аспекту каждой постановки театра, который строился и развивался с его непосредственным участием на протяжении многих лет. Сегодня лучшие из его учеников не только являются лицом города и края, но и находятся в авангарде культуры и искусства всей страны.

Сегодня стало известно, что Ленинский районный суд опубликовал мотивированное решение по делу, по которому 28 ноября судья Ольга Будилова постановила удовлетворить иск прокуратуры к Борису Мильграму и Министерству культуры Пермского края и уволить худрука театра «в связи с утратой доверия».

Сбор подписей под открытым письмом продолжается, театр призывает присоединиться зрителей и всех неравнодушных пермяков.

