Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Суд сформулировал мотивированное решение об увольнении художественного руководителя Пермского Театра-Театра Решение будет обжаловано ответчиком Поделиться Твитнуть

Борис Мильграм

Андрей Чунтомов

Ленинский районный суд Перми вынес мотивированное решение по иску прокуратуры Перми к художественному руководителя Пермского академического Театра-Театра Борису Мильграму и Министерству культуры Пермского края.

Решение по иску судья Ольга Будилова приняла ещё 28 ноября, заняв сторону истца и предписав Министерству культуры уволить Бориса Мильграма «в связи с утратой доверия». Сегодня стало известно, что суд сформулировал мотивированное решение.

В документе сказано:

Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд решил:

Признать незаконными приказ Министерства культуры Пермского края от 21.06.2023 года о применении дисциплинарного взыскания в виде замечания к художественному руководителю государственного краевого бюджетного учреждения культуры «Пермский академический Театр-Театр» Мильграм Борису Леонидовичу и бездействие Министерства культуры Пермского края, выразившееся в непринятии мер по увольнению Мильграм Бориса Леонидовича в связи с утратой доверия.

Возложить на Министерство культуры Пермского края… обязанность в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу расторгнуть трудовой договор с Мильграм Борисом Леонидовичем, художественным руководителем государственного краевого бюджетного учреждения культуры «Пермский академический Театр-Театр», на основании п. 7.1 ч.1 ст.81 Трудового кодекса Российской Федерации.

В удовлетворении заявления представителя ответчика Мильграм Бориса Леонидовича об оставлении искового заявления без рассмотрения отказать. Решение суда может быть обжаловано в Пермский краевой суд через Ленинский районный суд г. Перми в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

(Орфография оригинала)

Напомним: поводом для прокурорского преследования художественного руководителя Театра-Театра Бориса Мильграма стало сотрудничество театра с мужем дочери худрука Эвы Мильграм — Александром Пронькиным, режиссёром-постановщиком ряда спектаклей в Театре-Театре, в том числе спектаклей по программе «Театр — в школы». Руководство театра не уведомило вовремя учредителя — краевой минкульт — о ситуации, которой возможно возникновение конфликта интересов, за что Борис Мильграм получил взыскание в виде замечания. Информация об этом поступила в надзорный орган, и реакция министерства в то время — в 2023 году — прокуратуру удовлетворила, однако в нынешнем году сюжет продолжился судебным иском: прокуратура настаивает на увольнении Мильграма «в связи с утратой доверия».

Адвокат Бориса Мильграма Оксана Пономарёва считает, что в мотивированном решении суда рассмотрены не все доводы ответчика.

В частности, адвокат указывает, что «суд не рассмотрел довод ответчика — Бориса Мильграма — о том, что в иске к нему следует отказать, потому что он — ненадлежащий ответчик, ни одно из требований прокуратуры Мильграм не может лично исполнить: не может себя уволить, не может отменить приказ о замечании; не рассмотрел довод ответчика о том, что к сделкам, заключённым с единственным поставщиком, в силу прямого указания ч. 9 ст. 31 Закона о закупках (№ 44-ФЗ), закона № 223-ФЗ и положения о закупках применяется более узкое понимание конфликта интересов, которое не включает в круг лиц зятя».

Оксана Пономарёва, адвокат:

— Суд отклонил довод о множестве принятых мер по предотвращению конфликта, указав, что такие меры принимаются в театре всегда, а не только к сделкам. По мнению Оксаны Пономарёвой, это, напротив, свидетельствует о наличии в театре стройной, отлаженной процедуры по предотвращению любого возможного конфликта интересов. С другой стороны, чтобы утверждать, что так происходит всегда, суду необходимо было бы исследовать иные сделки (не только с Пронькиным), локальные акты театра, что судом сделано не было.

Суд никак не упомянул и не дал оценки тому, что все спорные договоры согласовывались во внутренней системе электронного документооборота «Битрикс» без участия Мильграма.

Адвокат также замечает, что «суд смешал сроки привлечения к дисциплинарной ответственности и сроки обращения в суд, не отразил в решении целый рад принятых театром мер: установление Пронькину гонорара по договорам в 2-4 раза ниже рыночной стоимости, отказ Пронькина/Мильграма от выгоды путём безвозмездной передачи всех прав на спектакли театру, общественные предпросмотры готовых спектаклей с участием учителей и школьников. Суд отклонил как несущественный довод ответчика о том, что театр заработал более 20 млн руб. на прокате спектаклей, поставленных Пронькиным, и продолжает зарабатывать на них, потому что они сохраняются в актуальном репертуаре театра».

Наконец, Оксана Пономарёва отмечает, что в резолютивной части суд не вынес решение по вопросу об установлении конфликта интересов (требование № 3 прокуратуры), хотя прокуратура от этого требования не отказывалась.

Оксана Пономарёва, адвокат:

— В мотивированном решении сказано, что процедура увольнения Мильграма регулируется трудовым законодательством, но не упоминаются гарантии, которые трудовое законодательство предоставляет всем работникам без исключения, и художественным руководителям театров в их числе: право на то, чтобы отношение к работе, продолжительность работы, личность работника, тяжесть проступка были учтены при принятии решения о наказании и право работника на ограничение срока привлечения к дисциплинарной ответственности — один месяц с момента обнаружения и три года с момента совершения. Даже при привлечении к уголовной или административной ответственности устанавливаются и оцениваются смягчающие обстоятельства, учитывается личность нарушителя, тяжесть проступка в конкретных обстоятельствах. Однако Мильграм в этом деле был лишен подобных гарантий, которые есть даже у преступников — лиц, совершивших уголовно наказуемые деяния.

Борис Мильграм и его адвокат работают над апелляцией, которая будет подана в Пермский краевой суд в течение месяца.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.