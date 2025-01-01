Алёна Бронникова Доходы в бюджет за посещение ООПТ в Прикамье ожидаются не менее 6,6 млн рублей Платную зону планируется расширять Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

В Пермском крае ожидается, что сумма доходов в бюджет за посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ), за вход на которые взимается туристический сбор, в 2026 году составит не менее 6,6 млн руб. Об этом сообщается в пояснениях к бюджету краевого минфина.

«В 2026-2028 годах ожидается постепенное увеличение числа территорий, за посещение которых взимается плата, ежегодный сбор средств ожидается не менее 6,6 млн руб. С 2023 по 2025 год объём поступлений составил 14 млн руб.», — отмечается в документе.

Напомним, плата 150 руб. с человека введена с 2025 года за вход на территории Природный парк «Пермский», охраняемый ландшафт «Полюд», охраняемый ландшафт «Колчимский (Помянённый) камень», а также Кваркуш и Ординская пещера. Полученные средства были направлены на развитие инфраструктуры ООПТ. Так, в парке «Пермский» созданы 18 туристических стоянок. Также в этом году для формирования и развития экологической культуры в регионе открылись два визит-центра: в Перми и Красновишерском округе.

Чтобы обеспечить сохранность ценных природных ландшафтов и выявлять нарушения на них, продолжится расширение материально-технической базы Дирекции ООПТ. В ближайшие три года планируется приобрести надувную лодку, шесть снегоходов и 10 прицепов к ним, шесть автомобилей и 25 нагрудных видеорегистраторов.

Отмечается, что Пермский край занимает первое место в Приволжском федеральном округе по количеству ООПТ регионального и местного значения. В данный момент их количество составляет 370. В 2026-2028 годах будут созданы охранные зоны 69 памятников природы, во всех муниципальных образованиях Прикамья.

Ранее «Новый компаньон» писал, что бюджетом региона на 2026-2028 годы предусмотрено 78,6 млн руб. на обустройство экологических троп в природном парке «Пермский», в том числе на обустройство экотроп к Ветлану, Кваркушу и Усьвинским столбам. Охрана ООПТ обойдётся бюджету в 185,6 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.