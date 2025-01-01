В гости к природе На открытии Центра экологической культуры в Перми прошли экскурсии и мастер-классы, а также был дан старт всероссийской акции «Сохраним лес» Поделиться Твитнуть

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

Первый в Прикамье центр экологической культуры открылся 11 сентября в парке культуры и отдыха «Балатово» по адресу ул. Подлесная, 52/1. Это новое пространство, где жители и гости Пермского края могут познакомится с регионом и больше узнать о его туристическом потенциале. В рамках открытия прошла большая программа для жителей всех возрастов с мастер-классами, экскурсиями, играми, гайдом от тур-блогеров по знаковым природным объектам Прикамья и другими активностями.

Мероприятие началось с торжественной церемонии открытия с участием губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона Дмитрия Белановича и главы Перми Эдуарда Соснина.

«Мы открываем первый объект, посвящённый экологическому воспитанию. Благодаря мультимедиа, VR и необычным экспонатам жители и гости Перми смогут в одном месте увидеть все природное богатство нашего края и научиться заботиться о природе», — отметил Дмитрий Махонин.

Губернатор добавил также, что Центр экологической культуры в парке «Балатово» — часть большого проекта «Зелёное кольцо», в рамках которого создаются комфортные пространства в долинах малых рек и городских лесах, открываются экологические тропы.

Для юных экологов из Перми, Пермского и Кунгурского округов прошёл экологический урок, во время которого 20 школьников совместно с кураторами искали пути решения различных экологических задач. В результаты их работы были представлены экспертам в сфере экологии.

В течение всего дня на площадке перед визит-центром проходили мастер-классы и развлекательная программа, для гостей специалисты Центра провели экскурсию-знакомство.

В экспозиционном пространстве площадью 260 кв. м размещено девять зон. Центральным элементом выставки является мультимедийный комплекс «Северный олень» в зоне «Средняя тайга». Модуль «Следы животных» представлен в интерактивной локации «Южная тайна». Здесь с помощью аудио-поддержки посетители, активируя изображение следа, могут услышать голос соответствующего обитателя фауны. А часть экспозиции «Кунгурская лесостепь» стилизована под грот пещеры.

Знакомиться с экспозиционными зонами посетители могут с помощью современных мультимедийных средств, таких как фиджитал-экспонаты, vr-приложения и другие.

В рамках проекта благоустройства территории от ДКЖ до улицы Подлесной возле визит-центра установили необычные фигуры животных, сделанные из природных материалов. Проект реализовала «Авторская мастерская Ильи Галиулина». Скульптуры лесных зверей выполнены в натуральную величину. Теперь в парке можно увидеть огромного лося и медведя. Рядом с ними расположились кабан, рысь, лиса, орёл и семья оленей.

Также в рамках открытия Центра экологической культуры по нацпроекту «Экологическое благополучие» был дан старт седьмому сезону всероссийской акции «Сохраним лес». Более 30 человек, в число которых вошли общественники, представители власти и сотрудники лесничеств, высадили на территории ООПТ «Черняевский лес» 25 саженцев ели, пять кедров и пять лиственниц. Аллея была заложена в память о военных корреспондентах, погибших при исполнении профессионального долга.

Добавим, что в дальнейшем в Центре экологической культуры планируется проводить разнообразные мероприятия, адаптированные под разные аудитории и направленные на повышение экологической грамотности населения — кино-показы, лекции, мастер-классы, акции и квесты, обзорные и тематические экскурсии.

График работы Центра: вторник — воскресенье с 10:00 до 20:00 (понедельник — выходной).

