В Балатовском парке Перми установили скульптуры животных из природных материалов Арт-объекты выполнены в рамках проекта по благоустройству территории Поделиться Твитнуть

Фото: страница Ильи Галиулина ВК / vk.com/galiulin_ilya

В Балатовском парке появились новые арт-объекты. В рамках проекта благоустройства территории от ДКЖ до улицы Подлесной установили необычные фигуры животных. Их сделали из природных материалов. Кроме скульптур, в парке обустроили входные группы, читальню, спортивную и детскую площадки. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал пермский скульптор Илья Галиулин.

Проект реализовала «Авторская мастерская Ильи Галиулина». Скульптуры лесных зверей выполнены в натуральную величину. Теперь в парке можно увидеть огромного лося и медведя. Рядом с ними расположились кабан, рысь, лиса, орёл и семья оленей.

Фото: страница Ильи Галиулина ВК / vk.com/galiulin_ilya

Для создания скульптур мастера использовали металлокаркас и природные материалы: коряги, ветки и ивовые прутья. Пять скульпторов работали над проектом около двух месяцев. Большая часть материалов была собрана прямо в Черняевском лесу.

Фото: страница Ильи Галиулина ВК / vk.com/galiulin_ilya

В команду скульпторов вошли Кирилл Кривощёков, Юлия Назарова, Алексей Татаринов, Михаил Рукосуев и Михаил Шмуратов.

Фото: страница Ильи Галиулина ВК / vk.com/galiulin_ilya

Поскольку скульптуры установлены в рамках проекта благоустройства, за ними ведётся видеонаблюдение. Найти новые объекты можно возле визит-центра, недалеко от дома по адресу: улица Подлесная, 52/1.

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