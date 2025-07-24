Алёна Бронникова Доступный север В Красновишерском округе активно ведётся обустройство туристской инфраструктуры Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено пресс-службой администрации Красновишерского МО

В Пермском крае продолжается активное развитие туризма и рекреационной инфраструктуры для повышения доступности популярных достопримечательностей. В течение всего года одними из самых востребованных у путешественников остаются уникальные природные объекты, в том числе расположенные на севере региона, в Красновишерском муниципальном округе: растянувшийся вдоль Вишеры камень Ветлан и живописный Полюд. Растёт интерес и к одной из самых больших вершин Среднего Урала — плато Кваркуш.

В июле в Красновишерске состоялось выездное заседание рабочей группы, на котором обсуждались вопросы развития туризма, лесной отрасли и недропользования. Участие в нём приняли вице-премьер Александр Борисов, глава регионального Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Дмитрий Беланович, депутат Законодательного собрания Пермского края Алексей Мельников, а также руководители ГБУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Пермского края», представители администрации муниципалитета и местного бизнеса.

Как отметила руководитель Дирекции ООПТ Пермского края Екатерина Ашифина, развитие туризма в Красновишерском кластере находится сейчас на стадии активной трансформации. Задача заключается в создании современной и комфортной туристской инфраструктуры с сохранением уникальной природы региона.

Ключевым элементом развития станет обустройство визит-центра в посёлке Набережный. На данный момент завершён первый этап капитального ремонта, разработан дизайн-проект и подготовлена проектно-сметная документация, ведутся работы по наполнению экспозиции.

На территории визит-центра будет обновлена дорога, обустроены разворотная площадка и дополнительная парковка, установлены арт-объект «Остановка» и AR-стойки. Также ведутся работы по очистке акватории Вишеры и сносу деревьев. Техническое открытие визит-центра запланировано на сентябрь.

Особое внимание в ходе состоявшейся встречи было уделено вопросу организации единой туристической зоны, которая позволит сделать посещение природных объектов более комфортным. Во время обсуждения было предложено реализовать проекты по строительству туалетов, причала, пункта питания, торговых домиков, автостоянки, благоустройству родника и организации входной зоны на Ветлан в рамках концессионных соглашений и через механизм государственно-частного партнёрства.

Участники также обсудили обустройство экологических троп на популярные природные объекты, которые расположены в границах Красновишерского округа.

Так, строительство экотропы на территории природного объекта «Камень Ветлан» начнётся уже в этом году. Для подъёма на вершину проектом предусмотрена установка металлической лестницы из 950 ступеней с перилами. На всём протяжении экотропы обустроят смотровые площадки с ограждениями, места отдыха, малые архитектурные формы, фотозоны. Для туристов установят также информационные стенды, предупреждающие таблички и указатели. В начале маршрута построят входную группу с навесами и скамейками.

Дирекция ООПТ в данный момент ищет подрядчика для выполнения работ. Завершить их планируется в июле 2026 года.

Помимо обустройства основного маршрута, рассматривается и возможность создания дополнительной тропы к камню Малый Ветлан. Здесь планируется оформление охранной зоны, установка информационных аншлагов и навигации, малых архитектурных форм, лавок и мест отдыха.

Ведутся работы и по обустройству инфраструктуры на охраняемом ландшафте «Кваркуш». На плато установили пункт охраны, аншлаги, организовали места отдыха для посетителей. С природного памятника вывезли более 10 кубометров накопленного мусора. В дальнейшем будет разработан комплексный план развития особо охраняемой природной территории, изменён режим объекта, а также обу­строены экологические маршруты и экотропы.

В этом году власти также запланировали работы по установке новых объектов на Полюде и Колчимском камне (обустройство входных групп, туристических стоянок, беседок, туалетов, кострищ, кемпингов, навесов) и ремонт уже существующей инфраструктуры.

Для развития туристской деятельности в Красновишерском округе приобретены речной трамвайчик и три снегохода с санями. Воспользоваться услугами, предоставляемыми на новых транспортных средствах, можно будет уже в этом году.

Алексей Мельников, председатель комитета по экономической политике, промышленности и налогам Законодательного собрания Пермского края:

— Север Пермского края — наша настоящая природная «жемчужина». Интерес туристов к этой территории только растёт. Это и речные сплавы, и путешествия на квадроциклах летом и снегоходах зимой, а также охота и рыбалка.

Ветлан, Полюд, Вишера — эти и другие уникальные природные объекты, расположенные в Красновишерском округе, всё сильнее притягивают внимание многочисленных туристов к этой красивейшей и таинственной территории. Считаю, что усилия, предпринимаемые с целью повышения их доступности, окупятся сторицей. Заинтересованность и вовлечённость в развитие туризма всех структур, местного населения и бизнеса позволят сделать отдых на территории муниципалитета ещё более привлекательным и доступным.

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