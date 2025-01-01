Алёна Бронникова Обустройство экотроп в ООПТ Прикамья обойдётся бюджету в 78 млн рублей Большая часть из них уйдёт на обустройство тропы к Усьвинским столбам Поделиться Твитнуть

Фото: эскизный проект / ЕИС "Закупки"

Проектом бюджета Прикамья на 2026-2028 годы предусмотрено 78,6 млн руб. на обустройство экологических троп на территории ООПТ «Природный парк «Пермский». Как следует из пояснительной записки к проекту, в 2026 году из бюджета выделят 45,6 млн руб., в 2027-м — 33 млн руб.

В частности, на обустройство экотропы к камню Ветлан в 2026 году направят 35,1 млн руб., на обустройство экотропы на территории охраняемого ландшафта Кваркуш — 2,2 млн руб. Большая часть запланированных средств уйдёт на обустройство тропы к Усьвинским столбам — в следующем году на эти цели запланировано 8,3 млн, а в 2027 году — 33 млн руб.

Охрана ООПТ обойдётся бюджету в 185,6 млн руб., из них 61 млн направят в следующем году. На развитие, обустройство и содержание экотроп ООПТ регионального значения за счёт платы, поступающей за их посещение, направят 12,8 млн руб., из них 4,2 млн в 2026 году. Для оплаты электроэнергии, используемой для содержания экспозиций и отопления визит-центра в Перми в рамках субсидии направят 11,9 млн руб. — по 3,9 млн ежегодно.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Красновишерском округе стартовали работы по обустройству экотропы на Ветлан. Площадь участка благоустройства составляет 24,4 тыс. кв. м. В рамках работ будут обустроены входная группа с оборудованной площадкой для отдыха на начале подъёма, металлическая лестница и смотровые площадки с оборудованными местами для отдыха и экотропой. Работы должны быть завершены до 31 июля 2026 года. Стоимость работ по контракту составляет 65,5 млн руб.

