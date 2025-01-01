Алёна Бронникова Экотропу на Ветлан построит пермская компания за 65 млн рублей Работы выполнят до конца июля 2026 года Поделиться Твитнуть

Фото: эскизный проект / ЕИС "Закупки"

Строительство экотропы к камню Ветлан в Красновишерском округе Пермского края планируется завершить до 31 июля 2026 года. Это следует из конкурсной документации, опубликованной на сайте госзакупок.

Природный объект «Камень Ветлан» входит в границы природного парка «Пермский» (Вишерский участок). Строительство экологической тропы необходимо для его сохранения. Инфраструктура должна обеспечить безопасное и познавательное пребывание посетителей с сохранением экосистемы и естественной эстетики природного объекта.

Фото: эскизный проект / ЕИС "Закупки"

Площадь участка благоустройства составляет 24,4 тыс. кв. м. В рамках работ будут обустроены входная группа с оборудованной площадкой для отдыха на начале подъёма, металлическая лестница и смотровые площадки с оборудованными местами для отдыха и экотропой. Начало работ — 1 сентября 2025 года.

Фото: эскизный проект / ЕИС "Закупки"

На участие в конкурсе по отбору подрядчика заявились две компании. Победителем была выбрана компания, набравшая наибольшее количество баллов комиссии. По информации «Коммерсантъ-Прикамье», контракт Дирекция особо охраняемых природных территорий Пермского края подпишет с пермским ООО «Виал Групп». Сумма составит 65,5 млн руб.

Фото: эскизный проект / ЕИС "Закупки"

Как указано в СБИС, «Виал Групп» была зарегистрирована в 2013 году. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. По итогам прошлого года выручка составила 223,6 млн руб., чистая прибыль 10,1 млн руб. Стоимость ООО оценивается в 56,6 млн руб. ООО принимало участие в 152 торгах, из них выиграло 39, основной заказчик — Пермблагоустройство.

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