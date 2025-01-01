В Прикамье начали обустраивать экотропу на камень Ветлан Работы планируется завершить до 31 июля 2026 года Поделиться Твитнуть

Фото: эскизный проект / ЕИС "Закупки"

В Красновишерском округе стартовали работы по обустройству экологической тропы на одну из самых известных достопримечательностей Прикамья — камень Ветлан. Об этом сообщила Дирекция особо охраняемых природных территорий Пермского края.

В ведомстве рассказали, что подъём на Ветлан с нижней тропы полностью перекрыт. Чтобы посетить обзорные площадки, посетителям рекомендуют воспользоваться верхней тропой — от турбазы «Родники».

Напомним, площадь участка благоустройства составляет 24,4 тыс. кв. м. В рамках работ будут обустроены входная группа с оборудованной площадкой для отдыха на начале подъёма, металлическая лестница и смотровые площадки с оборудованными местами для отдыха и экотропой. Обустройством экотропы занимается пермское ООО «Виал Групп». В соответствии с конкурсной документацией, размещённой на сайте госзакупок, работы должны быть завершены до 31 июля 2026 года.

