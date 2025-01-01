Алёна Бронникова В Прикамье планируют поднять цены на посещение природных парков до 150 рублей В платную зону войдут ещё две территории Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

В Прикамье планируют поднять цены за посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ). На сайте краевого правительства 14 января был опубликован проект документа о внесении изменений в соответствующее постановление 2023 года.

Согласно приложению к проекту постановления, туристический сбор планируется повысить со 100 до 150 руб. Кроме того, количество платных территорий вырастет до пяти. Плата будет взиматься за посещение природного парка «Пермский» (участки на реках Вишере, Усьве и Чусовой), охраняемых ландшафтов «Колчимский (Помянённый) камень», «Полюд (Полюдов камень)» и «Кваркуш», а также геологического памятника природы «Ординская пещера».

Этим же документом предлагается расширить перечень льготных категорий, вход для которых останется бесплатным. В него войдут военнослужащие, добровольцы и лица, проходящие службу в войсках национальной гвардии, выполняющие (выполнявшие) задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию Курской области и члены их семей.

В данный момент постановление не пописано. Дата направления заключения указана до 21 января. Документ вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Напомним, плата за вход на ООПТ была установлена постановлением правительства Пермского края с 7 июля 2023 года. Платными сделали посещение трёх зон: природного парка «Пермский», «Полюдов камень» и «Колчимский камень». Получение специального разрешения для их посещения на данный момент составляет 100 руб. и позволяет находиться на территории три дня. Жители соседствующих с природными парками населённых пунктов могут посещать зоны бесплатно.

Ранее стало известно, что с момента введения платы за вход почти 89 тыс. туристов воспользовались этой услугой. Из них более 70 тыс. человек оплатили посещение природных парков региона в 2024 году. За нарушение правил посещения ООПТ в прошлом году было составлено 103 протокола. Штраф составляет от 3 до 4 тыс. руб.

Средства, собранные за вход, направляются на сохранение и развитие ООПТ, включая создание новой рекреационной инфраструктуры. На создание и обустройство экологических троп в трёх ООПТ власти планируют в течение двух лет направить почти 80 млн руб. В октябре сообщалось, что проект по созданию экологической тропы на камень Ветлан проходит экспертизу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.