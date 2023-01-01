Максим Артамонов С сегодняшнего дня посещение особо охраняемых природных территорий в Прикамье стало платным В минприроды объяснили, как оформить разрешения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщает пресс-служба Министерства природы Пермского края, в Прикамье заработала система оформления разрешений и оплаты на посещение ООПТ регионального значения. Речь идёт о природном парке «Пермский» и охраняемых ландшафтах «Колчимский (Помяненный) камень» и «Полюд (Полюдов камень)».

Оформить разрешение и оплатить посещение ООПТ Пермского края можно только на сайте ГБУ «Дирекция ООПТ Пермского края».

В минприроды также прокомментировали первые случаи мошенничества, связанные с туристическим сбором. По словам чиновников, никто не имеет права требовать от посетителей произвести оплату в другой форме (наличные «на месте», другой сайт и т.д.).

Сейчас в начале основных маршрутов ООПТ Пермского края расставлены аншлаги с QR-кодом для быстрого перехода на сайт.

Разрешение должно быть оформлено на каждого посетителя независимо от возраста, социального положения и места жительства. Кроме этого, в течение всего пребывания на территории ООПТ туристы должны иметь при себе разрешение и документы, удостоверяющие личность и наличие льготы. Они могут быть в бумажном или электронном виде.

Напомним, туристический сбор за посещение особо охраняемых территорий в Прикамье ввели в размере 100 руб. Его начали взимать с туристов с 7 июля.

«Новый компаньон» уже писал о том, как работает механизм туристического сбора и что он в себя включает.

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