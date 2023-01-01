Максим Артамонов Анастасия Жаркова Турист платежом красен В Пермском крае вводится денежный сбор за посещение некоторых природных территорий Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

С 1 июля в Пермском крае вводится туристический сбор за посещение трёх особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Речь идёт о природном парке «Пермский» (включает в себя три обособленных участка: Усьвинский, Чусовской и Вишерский), а также о двух охраняемых ландшафтах — Полюдов камень и Колчимский камень. Об этом на заседании регионального правительства в конце июня сообщил министр природных ресурсов Пермского края Дмитрий Беланович.

О том, что с туристов будут брать плату за посещение ООПТ в Пермском крае, стало известно ещё в мае. Она составит 100 руб. с человека. Соответствующее постановление №480-п губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал 26 июня. Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования.

Сейчас на ООПТ, которые вошли в программу, устанавливаются объекты инфраструктуры, закупленные на средства субсидий в 2022 году.

Как рассказал Беланович, в рамках обустройства ООПТ планируется установить 500 информационных знаков и аншлагов, сделать более 100 лавочек. Также ведутся работы по обустройству 25 туристических стоянок с навесами и местами для разведения костров, готовы к установке 17 интерактивных арт-объектов, появятся три обустроенных служебных кордона для инспекторов, 10 настилов для палаток, четыре павильона для торговли сувенирами, один гостевой дом для туристов и 374 м настила.

Так, в прошлом году на территории природного парка «Пермский» и иных ООПТ создано 18 экотроп протяжённостью 171 км. Чиновники обещают, что к 2025 году средний процент обустройства экотроп составит 94%.

«На сегодняшний день в завершающей стадии находится проектирование комплексного обустройства природного объекта «Каменный город», горы Ветлан и Усьвинских столбов. В 2024 году, как и планировали, мы приступим к работам в Каменном городе и на Ветлане. Отремонтируем тропы, установим настилы, лестницы, мостики, ограждения, смотровые площадки, обозначим организованные места отдыха. Также будут обустроены входные группы», — рассказал Дмитрий Беланович.

По его словам, плата вводится «для повышения уровня экологической осознанности населения». Он пояснил, что практика платного посещения природных территорий введена уже во многих субъектах РФ. Например, в соседних с Пермским краем регионах она составляет от 150 до 1000 руб. и разнится в зависимости от туристической нагрузки и популярности места.

«Хочу обратить внимание, что плата вводится с целью дальнейшего развития ООПТ. Все средства будут направлены на благоустройство объектов, усиление там охраны. Также мы взяли на себя амбициозную задачу — оснастить самые труднодоступные места сотовой связью», — рассказал чиновник.

Разрешение на посещение той или иной оплачиваемой территории туристы должны будут оформить заранее и оплатить на сайте Дирекции ООПТ Пермского края. Проверять оплату у посетителей будут инспекторы уже на местах. На неплательщиков составят протокол о нарушении правил охраны и использования окружающей среды.

Андрей Чунтомов

При этом платить будут не все. Исключение составляют ветераны боевых действий и участники СВО; участники Великой Отечественной войны и инвалиды войны; дети дошкольного и школьного возраста, дети-сироты; семьи, имеющие статус малоимущих; пенсионеры. Также бесплатный вход предусмотрен для собственников и арендаторов земельных участков; лиц, участвующих в строительстве объектов на ООПТ; волонтёров и добровольцев природо­охранных акций. Им также нужно будет заранее оформить соответствующие документы на сайте Дирекции ООПТ Пермского края.

Туристские паспорта для муниципалитетов

Ещё одним решением, направленным на развитие туристической отрасли в регионе, стала рекомендация краевых властей разработать туристские паспорта для муниципалитетов.

В июне перед спикерами муниципальных дум выступила министр по туризму Пермского края Юлия Ветошкина. По её данным, в прошлом году Пермский край посетили 818,5 тыс. туристов — это на 13% больше, чем годом ранее. В этом году губернатор поставил местным властям задачу повысить туристский поток в 2,5 раза.

Муниципальный опыт развития туристической сферы в регионе уже есть. О нём рассказала заместитель главы Чернушинского округа Елена Омелина. Так, в мае 2023 года округ подписал соглашение о развитии межрегионального маршрута с Нязепетровским районом Челябинской области и городом Сарапулом Удмуртской Республики.

Андрей Чунтомов

В связи с этим органам местного самоуправ­ления Пермского края будут направлены соответствующие рекомендации. Решение предписывает создание туристских паспортов с интерактивной картой местности, мониторинг инвестплощадок в рамках проекта «Земля для туризма», синхронизацию муниципальных программ по развитию туризма с комплексными планами развития территории и пр.

Мнения экспертов

Бывший исполнительный директор Пермской туристической гильдии Елена Елагина отмечает, что практика платного посещения природных территорий — повсеместная и общемировая. Остаётся научиться собирать средства и строго следить за их вложением в инфраструктуру. Также, по её мнению, не стоит брать плату с местного населения.

На Жигулёвских горах сбор действует не первый год. В природном парке «Оленьи ручьи» тоже давно. И много ещё где. Ничего страшного, люди будут ездить, потому что выезд за пределы России почти закрыт и выбор мест отдыха резко уменьшился. Антропогенная нагрузка вначале, возможно, ненадолго снизится. Люди привык­нут. Знаю, что руководство «Оленьих ручьёв» сдерживает поток, иначе экосистема парка не выдержит», — сообщила Елена Елагина.

При этом она отметила, что в природном парке «Река Чусовая» нововведение приживалось очень трудно. «Где обширные территории и точек входа много, это непросто», — добавила Елагина.

Андрей Чунтомов

Директор ООО «Доступный Урал» видеоблогер Василий Вавилов считает, что цена в 100 руб. никак не повлияет на турпоток — «это дешевле, чем чашка кофе».

Он поясняет: 100 руб. с тура, который стоит минимум 1500 руб., — это немного. Ведь зачастую туры стоят от 3000 до 15 000 руб.

«Это повлияет на самосознание туристов. Как минимум, они будут помнить, что находятся в природном парке. До этого отношение к территории было недостаточно серьёзным. Например, недавно мне на Усьве сплавщики сломали ворота забора. Бросили и уплыли. Даже догонять некого было. Поэтому парк с платным входом — это правильно, тем более нагрузка на объекты огромная. У дирекции парка есть план на ближайшие два года: строительство деревянной тропы к Усьвинским столбам, установка лавочек и беседок. В следующем году — железная лестница на столбы. Будем надеяться, что парк будет только лучше», — поделился Василий Вавилов.

Андрей Чунтомов

Такого же мнения придерживается автор проекта «Живая история», пермский экскурсовод Игорь Серебренников. Он уверен, что необходимо благоустраивать такие территории, как Каменный город, Усьвинские столбы, а взимание платы — это дополнительная мера, чтобы провести необходимые работы.

«Туристический поток в принципе растёт, поэтому наличие платы за вход вряд ли как-то существенно на это повлияет. Скорее всего, возникнет масса туристов, которые будут обходить систему, но у персонала парка будет появляться всё больше способов это дело пресекать», — отметил Серебренников.

Ещё одна проблема, по мнению Серебренникова, — туалеты и мусорные урны в природных территориях.

«К сожалению, сейчас очень много мусора оказывается в самой природе: недавно чистили на экосплаве реку Усьву, и большое количество мусора и даже, можно сказать, целых свалок было найдено неподалёку от Усьвинских столбов», — рассказал он.

Экскурсовод также обратил внимание на то, что большое количество туристов, в том числе не подготовленных для пеших походов, отправляется покорять популярные объекты. И когда они подходят к краю не оборудованных перилами смотровых площадок, где высота обрыва достигает 120 м, возникает угроза их безопасности.

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