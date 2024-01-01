Алёна Бронникова Проект создания экотропы к Ветлану в Прикамье проходит экспертизу К строительству приступят в 2025 году Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Проектно-сметная документация по созданию экологической тропы на территории природного объекта «Камень Ветлан» природного парка «Пермский» в данный момент проходит экспертизу.

Как рассказали ИА «Текст» в краевом минприроды, проектом предусмотрено строительство лестницы, смотровых площадок, мест отдыха и других объектов. К работам приступят в 2025 году.

О том, что создание экотропы на территории природного объекта «Камень Ветлан» планируют перенести на 2025 год, «Новый компаньон» сообщал в августе. Проектная документация четыре раза отправлялась на доработку. Срок строительства составляет восемь месяцев. Поскольку в зимний период работы проводить нельзя, их было решено перенести на следующий год.

Согласно проекту бюджета Пермского края на 2025-2027 годы, на создание и обустройство экологических троп на природных объектах ООПТ «Природный парк «Пермский» в течение двух лет направят 79,87 млн руб. Речь идёт о «Камне Ветлан», «Камне Столбы» на Усьве и охраняемом ландшафте «Кваркуш».

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