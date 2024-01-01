Алёна Бронникова Создание экотроп к Ветлану, Усьвинским столбам и Кваркушу обойдётся в 80 млн рублей Расходы в бюджете запланированы на 2025 и 2026 годы Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

На создание и обустройство экологических троп на природных объектах ООПТ «Природный парк «Пермский» в течение двух лет направят 79,87 млн руб. Речь идёт о «Камне Ветлан», «Камне Столбы» на Усьве и охраняемом ландшафте «Кваркуш».

«Министерству природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края предусмотрено в 2025 году 77,64 млн руб., в 2026 году — 2,2 млн руб. на создание экологических троп и их элементов на территории ООПТ "Природный парк "Пермский"», — сообщается в пояснительной записке к проекту краевого бюджета на ближайшую трёхлетку.

В целом на развитие туризма краевые власти направят 667,27 млн руб., из них проектом бюджета предусмотрено 64,68 млн руб. из федеральной казны. Деньги будут направлены на повышение раскрытие туристского потенциала и повышение качества турпродукта региона.

Напомним, о планах правительства Прикамья по созданию экотроп на природных объектах: «Каменный город», «Камень Ветлан», «Камень Столбы» и «Кваркуш» сообщалось ещё в 2023 году. На строительство объекта в Каменном городе в 2024 году был заключён договор с ООО «Акрополь-М» на сумму 23 млн руб. Работы должны быть завершены до конца текущего года.

В то же время строительство объекта к Ветлану в августе поправками к действующему бюджету решили перенести с 2024 на 2025 год. Причиной этому стало несвоевременное получение оценки проектной документации на соответствие техзаданию. За всё время проект четыре раза отправлялся на доработку.

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