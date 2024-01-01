Алёна Бронникова В течение трёх лет в Прикамье на развитие туризма направят 667 млн рублей Часть средств будет выделена из федерального бюджета Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

newsko.ru

В течение трёх лет на реализацию мероприятий по созданию условий для развития туризма и туристской деятельности в Пермском крае власти направят 667,27 млн руб. При этом часть средств планируется получить из федерального бюджета — 64,68 млн руб.

Как указано в пояснительной записке к проекту бюджета региона на 2025-2027 годы, финансирование данного направления в 2025 году составит 275,87 млн руб., в 2026 году планируется направить 181,2 млн, в 2027-м — 210,19 млн. Эти суммы включают финансирование из бюджета РФ в объёме 21,56 млн руб. ежегодно.

Планируемые средства предусмотрены для обеспечения деятельности краевого ГБУ «Центр развития туризма» — по 15 млн руб. ежегодно, на проведение всероссийского конкурса профмастерства — по 500 млн руб., для аттестации и повышения квалификации гидов — по 1 млн руб., на рекламные кампании, событийную линейку и просветительскую работу — 192 млн руб. в целом. Также минтуризма в течение трёх лет выделят 253 млн руб. на такие направления, как обустройство причалов, модульные гостиницы и пр.

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